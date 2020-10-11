ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Школы и детсады закроют или нет? Минздрав направил рекомендательные письма

Воскресенье 11 октября 2020 15:15
Школы и детсады закроют или нет? Минздрав направил рекомендательные письма
Школы и детсады могут снова отправить на карантин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В СМИ сообщили, что школы и детские сады могут снова уйти на карантин

Администрация школ и детских садиков Киева уже завтра, 12 октября, получит рекомендательные письма от Министерства образования. В них будут содержаться четкие инструкции перехода на онлайн-обучение.

Такое предупреждение со ссылкой на собственные источники в профильном министерстве дал Telegram-канал PavlovskyNews

Причем, отмечают в СМИ, связано это не с предстоящими местными выборами 25 октября, а с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом.

А вот окончательно решение, идти ли школам и детским садикам на карантин, будет озвучено уже местными властями.

"В ведомстве уточнили, что финальное решение будет за местными властями, которым подчинены учебные заведения. Это касается и детских садиков", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине нарастает проблема с нехваткой мест для пациентов. В связи с этим в Минздраве планируют разворачивать мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, каких регионов это коснется.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов в политическом шоу Савика Шустера попытался оправдать проблему с больничными местами для пациентов с коронавирусом. Чиновник обвиняет во всем предыдущее руководство, которое разрушило систему здравоохранения, в том числе и структуру лабораторий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь