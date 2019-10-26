Осенние каникулы: до какого числа будут отдыхать школьники

Осенние каникулы 2019-2020 (коллаж РБК-Украина)

Осенние каникулы в Украине продлятся до 3 ноября

Осенние каникулы в Украине в 2019 году будут длиться неделю с 28 октября по 3 ноября. В целом традиционно украинские школьники имеют каникулы каждый квартал. Дату отдыха, согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать самостоятельно, но в большинстве случаев школы придерживаются рекомендаций Министерства образования.

В этом году Министерство образования рекомендовало такие даты каникул:

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Решение о том, когда будут осенние каникулы в каждой конкретной школе принимает администрация учебного заведения. При этом, перед каникулами администрация школы всегда предупреждает о начале и длительности отдыха для школьников.

Осенние каникулы начнутся 28 октября (pixabay.com)

Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020

Помимо каникул в течение 2019-2020 учебного года у школьников будет еще несколько официальных поводов не ходить в школу. Среди них – государственные праздники:

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 9 марта);

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 11 мая).

Также в целях предупреждения обморожения в зимний период для школьников были учреждены вынужденные выходные. Для учеников начальной школы – от минус 25; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов. Если температура воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов – проводить занятия запрещено.

Во время массовой заболеваемости школьников: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

Напомним, что ранее УЗ назначила дополнительный поезд на период осенних каникул.