Осенние каникулы 2019 в школах Украины: график
График осенних каникул 2019 (Коллаж РБК-Украина)
Первые школьные каникулы учебного года начнутся уже в этом месяце
Даты осенних каникул 2019 в каждом учебном заведении руководство определяет на свое усмотрение. Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.
Начало каникул всегда выпадает на первый день недели - понедельник, то есть школьники начинают отдыхать уже с пятницы. Для того, чтобы уточнить точные даты - родители всегда могут позвонит в секретариат школы и получить там полную информацию.
Даты каникул 2019-2020:
- осенние каникулы 2019: Киев и остальные города отправляют школьников на каникулы 28 октября и по 3 ноября включительно;
- зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января,
- весенние каникулы планируют провести с 23 марта по 29 марта,
- летний и самый длинный и приятный отдых для школьников традиционно продлится с 1 июня по 31 августа.
Осенние каникулы начнутся 28 октября (pixabay.com)
Также у школьников будут и дополнительные выходные, которые совпадают с государственными праздниками, на которые все отдыхают.
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14 октября (понедельник) - День защитника Украины.
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25 декабря (среда) - католическое Рождество.
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8 марта (воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник 9-го) - Международный женский день;
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19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники;
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1 мая (пятница) - День труда;
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9 мая (суббота, поэтому наверняка выходной перенесут на понедельник 11 мая) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Стоит отметить, что дополнительные каникулы у детей могут возникнуть, если в стране будет объявлена эпидемия какой-либо болезни либо карантин.
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