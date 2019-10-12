Осенние каникулы 2019 в школах Украины: график

График осенних каникул 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Первые школьные каникулы учебного года начнутся уже в этом месяце

Даты осенних каникул 2019 в каждом учебном заведении руководство определяет на свое усмотрение. Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.

Начало каникул всегда выпадает на первый день недели - понедельник, то есть школьники начинают отдыхать уже с пятницы. Для того, чтобы уточнить точные даты - родители всегда могут позвонит в секретариат школы и получить там полную информацию.

Даты каникул 2019-2020:

осенние каникулы 2019: Киев и остальные города отправляют школьников на каникулы 28 октября и по 3 ноября включительно;

включительно; зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января ,

, весенние каникулы планируют провести с 23 марта по 29 марта ,

, летний и самый длинный и приятный отдых для школьников традиционно продлится с 1 июня по 31 августа.

Осенние каникулы начнутся 28 октября (pixabay.com)

Также у школьников будут и дополнительные выходные, которые совпадают с государственными праздниками, на которые все отдыхают.

14 октября (понедельник) - День защитника Украины.

(понедельник) - День защитника Украины. 25 декабря (среда) - католическое Рождество.

(среда) - католическое Рождество. 8 марта (воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник 9-го ) - Международный женский день;

(воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник ) - Международный женский день; 19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники;

(воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники; 1 мая (пятница) - День труда;

(пятница) - День труда; 9 мая (суббота, поэтому наверняка выходной перенесут на понедельник 11 мая) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Стоит отметить, что дополнительные каникулы у детей могут возникнуть, если в стране будет объявлена эпидемия какой-либо болезни либо карантин.