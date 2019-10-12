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Осенние каникулы 2019 в школах Украины: график

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 14:41
Осенние каникулы 2019 в школах Украины: график
График осенних каникул 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Первые школьные каникулы учебного года начнутся уже в этом месяце

Даты осенних каникул 2019 в каждом учебном заведении руководство определяет на свое усмотрение. Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.

Начало каникул всегда выпадает на первый день недели - понедельник, то есть школьники начинают отдыхать уже с пятницы. Для того, чтобы уточнить точные даты - родители всегда могут позвонит в секретариат школы и получить там полную информацию.

Даты каникул 2019-2020:

  • осенние каникулы 2019: Киев и остальные города отправляют школьников на каникулы 28 октября и по 3 ноября включительно;
  • зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января,
  • весенние каникулы планируют провести с 23 марта по 29 марта,
  • летний и самый длинный и приятный отдых для школьников традиционно продлится с 1 июня по 31 августа.

Осенние каникулы 2019 в школах Украины: графикОсенние каникулы начнутся 28 октября (pixabay.com)

Также у школьников будут и дополнительные выходные, которые совпадают с государственными праздниками, на которые все отдыхают.

  • 14 октября (понедельник) - День защитника Украины.
  • 25 декабря (среда) - католическое Рождество.
  • 8 марта (воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник 9-го) - Международный женский день;
  • 19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники;
  • 1 мая (пятница) - День труда;
  • 9 мая (суббота, поэтому наверняка выходной перенесут на понедельник 11 мая) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Стоит отметить, что дополнительные каникулы у детей могут возникнуть, если в стране будет объявлена эпидемия какой-либо болезни либо карантин.

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