Осенние каникулы 2022: точные даты отдыха детей и будут ли переносы

С 1 сентября дети в Украине начали обучение - кто-то пошел в школу, а кто-то начал учебный год дистанционно. Несмотря на войну образовательный процесс продолжается, и каникулы должны быть по плану, но исключения тоже вероятны.
Когда и как дети уйдут на свои первые осенние каникулы - читайте ниже в материале Styler.
Большинство украинских школ учится по семестровой системе (два семестра с отдыхом).
В таких школах осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября 2022 года.
В некоторых образовательных учреждениях действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь осенние каникулы имеют другой график:
Изменения относительно сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине.
Кроме того даты осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. В связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах даты отдыха школьников могут переноситься.
В этот день отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, День украинского казачества.
Через военное положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.
Напомним, что 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
Также читайте подробный график каникул на 2022-2023 учебный год.
Кроме того мы писали про новый календарь выходных и праздников в октябре 2022.