Осенние каникулы 2022: точные даты отдыха детей и будут ли переносы

График осенних каникул

Большинство украинских школ учится по семестровой системе (два семестра с отдыхом).

В таких школах осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября 2022 года.

В некоторых образовательных учреждениях действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь осенние каникулы имеют другой график:

Первые - с 3 по 9 октября 2022 года

- с 3 по 9 октября 2022 года Вторые - с 21 по 27 ноября 2022 года

Как могут меняться даты каникул

Изменения относительно сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине.

Кроме того даты осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. В связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах даты отдыха школьников могут переноситься.

Будет ли дополнительный выходной 14 октября?

В этот день отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, День украинского казачества.

Через военное положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.

Напомним, что 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.