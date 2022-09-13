Осінні канікули 2022: точні дати відпочинку дітей і чи будуть перенесення
З 1 вересня діти в Україні розпочали навчання - хтось пішов до школи, а хтось почав навчальний рік дистанційно. Попри війну освітній процес триває, і канікули мають бути за планом, але винятки теж ймовірні.
Коли і як діти підуть на свої перші осінні канікули - читайте нижче в матеріалі Styler.
Графік осінніх канікул
Більшість українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри з відпочинком).
В таких школах осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня 2022 року.
В деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах). Тут осінні канікули мають інший графік:
- Перші - з 3 до 9 жовтня 2022 року
- Другі - з 21 до 27 листопада 2022 року
Як можуть мінятися дати канікул
Зміни щодо термінів навчання, канікул та вихідних днів будуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні.
Крім того дати осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. У зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах дати відпочинку школярів можуть переноситися.
Чи буде додатковий вихідний 14 жовтня?
В цей день відзначається державне свято - День Захисника України, День Українського Козацтва.
Через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Нагадаємо, що 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.
Також читайте докладний графік канікул на 2022-2023 навчальний рік.
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