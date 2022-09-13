Осінні канікули 2022: точні дати відпочинку дітей і чи будуть перенесення

З 1 вересня діти в Україні розпочали навчання - хтось пішов до школи, а хтось почав навчальний рік дистанційно. Попри війну освітній процес триває, і канікули мають бути за планом, але винятки теж ймовірні.

Коли і як діти підуть на свої перші осінні канікули - читайте нижче в матеріалі Styler.

Графік осінніх канікул

Більшість українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри з відпочинком).

В таких школах осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня 2022 року.

В деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах). Тут осінні канікули мають інший графік:

Перші - з 3 до 9 жовтня 2022 року

- з 3 до 9 жовтня 2022 року Другі - з 21 до 27 листопада 2022 року

Як можуть мінятися дати канікул

Зміни щодо термінів навчання, канікул та вихідних днів будуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні.

Крім того дати осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. У зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах дати відпочинку школярів можуть переноситися.

Чи буде додатковий вихідний 14 жовтня?

В цей день відзначається державне свято - День Захисника України, День Українського Козацтва.

Через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Нагадаємо, що 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.