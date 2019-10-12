Осінні канікули 2019 в школах України: графік
Графік осінніх канікул 2019 (Колаж РБК-Україна)
Перші шкільні канікули навчального року розпочнуться вже в цьому місяці
Дати осінніх канікул 2019 в кожному навчальному закладі керівництво визначає на свій розсуд. Згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів.
Початок канікул завжди випадає на перший день тижня - понеділок, тобто школярі починають відпочивати вже з п'ятниці. Для того, щоб уточнити точні дати - батьки завжди можуть подзвонить в секретаріат школи і отримати там повну інформацію.
Дати канікул 2019-2020:
- осінні канікули 2019: Київ та інші міста відправляють школярів на канікули 28 жовтня і 3 листопада включно;
- зимові канікули - з 23 грудня по 7 січня,
- весняні канікули планують провести з 23 березня по 29 березня,
- літній і самий довгий і приємний відпочинок для школярів традиційно триватиме з 1 червня по 31 серпня
Осінні канікули розпочнуться 28 жовтня (pixabay.com)
Також у школярів будуть і додаткові вихідні, які збігаються з державними святами, на які всі не працюють.
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14 жовтня (понеділок) - День захисника України.
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25 грудня (середа) - католицьке Різдво.
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8 березня (неділя, тому очевидно вихідним днем стане понеділок 9) - Міжнародний жіночий день;
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19 і 20 квітня (неділя і понеділок) - Великодні свята;
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1 травня (п'ятниця) - День праці;
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9 травня (субота, тому напевно вихідний перенесуть на понеділок 11 травня) - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Варто зазначити, що додаткові канікули у дітей можуть виникнути, якщо в країні буде оголошена епідемія якої-небудь хвороби або карантин.
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