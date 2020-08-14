Осень будет прохладной и заморозки наступят быстро: украинцев огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине осенью будет прохладной, но сухой. А вот заморозки могут прийти в страну уже очень быстро – в октябре.

Сентябрь в Украине будет сухим, и вполне теплым, а потом стоит ожидать похолодания, вплоть до заморозков. Такой грустный прогноз погоды на осень 2020 года дал глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вся осень будет довольно прохладной, теплом порадует только сентябрь. Возможны ранние похолодания и даже заморозки уже в октябре. Однако осадков будет немного, ожидается недобор до 30-50%.

"Наибольшее отклонение от нормы в сторону холода будет в октябре, а меньше всего осадков вероятно в ноябре. Однако начало осени еще порадует теплом", - отметил синоптик.

Он рассказал, что вся следующая неделя в Украине будет с температурными качелями, ожидается прохлада, тепло, сильный ветер. Однако есть и хорошая новость – существенных дождей в ближайшие дни не прогнозируется.

Тем временем, в субботу, 15 августа, в Украине ожидается сухая и ясная погода, небольшие кратковременные грозы могут пройти только в западных областях – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и на Закарпатье.

Температура воздуха будет невысокой, на востоке от +21 до +25 градусов, на юге от +22 до +26, на севере +20 +22 градуса, на западе +24 +26 градусов, в центре +22 +24 градуса. Ночная температура воздуха будет низкой во всех регионах, кроме южных, ожидается от +9 до +13 градусов.

В Киеве 15 августа будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью +11 +13 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 15 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала детальный прогноз погоды в Украине на выходные дни.