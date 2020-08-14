Осінь буде прохолодною і заморозки настануть швидко: українців засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні восени буде прохолодною, але сухою. А ось заморозки можуть прийти в країну вже дуже швидко – у жовтні.

Вересень в Україні буде сухим і теплим, а потім варто очікувати похолодання аж до заморозків. Такий сумний прогноз погоди на осінь 2020 року дав голова Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що вся осінь буде досить прохолодною, теплом порадує тільки вересень. Можливі ранні похолодання і навіть заморозки вже в жовтні. Проте опадів буде небагато, очікується недобір до 30-50%.

"Найбільше відхилення від норми в бік холоду буде в жовтні, а найменше опадів імовірно в листопаді. Однак початок осені ще порадує теплом", - зазначив синоптик.

Він розповів, що увесь наступний тиждень в Україні буде з температурними гойдалками, очікується прохолода, тепло, сильний вітер. Однак є і хороша новина – істотних дощів найближчими днями не прогнозується.

Тим часом, в суботу, 15 серпня, в Україні очікується суха та ясна погода, невеликі короткочасні грози можуть пройти лише в західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та на Закарпатті.

Температура повітря буде невисокою, на сході від +21 до +25 градусів, на півдні від +22 до +26, на півночі +20 +22 градуси, на заході +24 +26 градусів, в центрі +22 +24 градуси. Нічна температура повітря буде нижчою у всіх регіонах, крім південних, очікується від +9 до +13 градусів.

У Києві 15 серпня буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 15 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала детальний прогноз погоди в Україні на вихідні дні.