Осень близко: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине в воскресенье, 30 августа, будет одинаково жаркой во всех областях страны. Также синоптики отметили, что небо будет ясным, но с переменной облачностью. Температура воздуха в среднем будет равна +30… +33 градусам. Подробный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики уточнили, что в течение всего дня над Украиной будет сохраняться жаркая погода. По всей стране термометры будут показывать от +30 до +33 градусов. Исключение составит Одесская область, где термометры опустятся до показателей +28… +30 градусов. При этом скорое приближение осени будет чувствоваться ночью, когда термометры покажут +11… +16 градусов. Только в приморских регионах ночью ожидается до +21 градуса.

Детальный прогноз по городам Украины:

Ужгород – + 31...+33

Львов – + 31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – + 31...+33

Черновцы – + 31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +30...+32

Ровно +30...+32

Житомир – + 31...+33

Винница – + 31...+33

Одесса – +28... + 30

Николаев – +31 ... +33

Херсон – +30... + 32

Симферополь – +30... + 32

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30 ... +32

Чернигов – +30... + 32

Сумы – +30... + 32

Полтава – +30... + 32

Днепр – +30... + 32

Запорожье – + 30... + 32

Донецк – + 30... + 32

Луганск – +30... + 32

Харьков – +30... + 32

Киев – + 30... + 32

30 августа в Украине ожидается исключительно солнечная погода. Вероятность осадков минимальная. При этом ветер будет несильным – до 3-10 м/с.

Погода 30 августа в Украине - синоптики предупредили о похолодании (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Мы писали, какие регионы находятся под угрозой.

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