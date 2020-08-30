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Осень близко: синоптики предупредили о похолодании

Автор: Анна Киселева

Синоптики предупредили, что в ночное время в Украине температура может опуститься до +11 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 30 августа, будет одинаково жаркой во всех областях страны. Также синоптики отметили, что небо будет ясным, но с переменной облачностью. Температура воздуха в среднем будет равна +30… +33 градусам. Подробный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики уточнили, что в течение всего дня над Украиной будет сохраняться жаркая погода. По всей стране термометры будут показывать от +30 до +33 градусов. Исключение составит Одесская область, где термометры опустятся до показателей +28… +30 градусов. При этом скорое приближение осени будет чувствоваться ночью, когда термометры покажут +11… +16 градусов. Только в приморских регионах ночью ожидается до +21 градуса.

Детальный прогноз по городам Украины:

  • Ужгород – + 31...+33
  • Львов – + 31...+33
  • Ивано-Франковск – +31...+33
  • Тернополь – + 31...+33
  • Черновцы – + 31...+33
  • Хмельницкий – +31...+33
  • Луцк – +30...+32
  • Ровно +30...+32
  • Житомир – + 31...+33
  • Винница – + 31...+33
  • Одесса – +28... + 30
  • Николаев – +31 ... +33
  • Херсон – +30... + 32
  • Симферополь – +30... + 32
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +30 ... +32
  • Чернигов – +30... + 32
  • Сумы – +30... + 32
  • Полтава – +30... + 32
  • Днепр – +30... + 32
  • Запорожье – + 30... + 32
  • Донецк – + 30... + 32
  • Луганск – +30... + 32
  • Харьков – +30... + 32
  • Киев – + 30... + 32

30 августа в Украине ожидается исключительно солнечная погода. Вероятность осадков минимальная. При этом ветер будет несильным – до 3-10 м/с.

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Погода 30 августа в Украине - синоптики предупредили о похолодании (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Мы писали, какие регионы находятся под угрозой.

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