Оселедець - найкорисніша риба. Як при покупці визначити "дівчинку та хлопчика"

Оселедець - це одне з найкращих джерел ненасичених кислот Омега-3. Щодо цього він перевершує навіть лосось. Річ у тому, що сьогодні лососеві породи вирощують в основному на фермах, внаслідок чого у них знижений рівень Омега-3.

Які ще корисні властивості цього продукту, а також, як визначити стать оселедця - читайте в матеріалі Styler.

Корисні властивості оселедця

У оселедці дуже багато Омега-3. Ці жирні кислоти знижують рівень холестерину в організмі, розріджують кров, зміцнюють клітинні мембрани, пригнічують запальні процеси в організмі.

Оселедець - джерело білка та вітамінів. У порції 200 г міститься добова потреба в білку дорослої людини.

У оселедця високий вміст вітамінів А і В. Як відомо, В12 має велике значення для мозку, нервової системи та кровотворення.

Оселедець найменше забруднений важкими металами.

Найбільшу користь оселедець принесе при вживанні його без термічної обробки.

Чи відрізняється за смаком оселедець "дівчинка" від "хлопчика"

Так, оселедець чоловічої статі м'ясистіший, жирніший і ніжніший одночасно. Оселедець-хлопчик містить особливі залози - молоки, які вважаються найсмачнішою частиною риби. А оселедець-дівчинка може похвалитися цінною ікрою.

Як визначити стать оселедця

Коли бачите рибу, звертайте особливу увагу на спинку. У хлопчиків вона трохи вигнута і горбата, а у дівчаток, навпаки, рівна і пряма. Крім того, спинка хлопчиків товстіша, за рахунок чого і м'яса у риби виходить більше.

Форма черевця у риби різної статі також відрізняється. У самців воно піджате, але водночас м'яке. А у самок черевце об'ємне, проте при цьому щільне на дотик, оскільки оселедець жіночої статі в черевці зберігає ікру.