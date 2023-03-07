Сельдь - самая полезная рыба. Как при покупке определить "девочку и мальчика"

Сельдь - это один из лучших источников ненасыщенных кислот Омега-3.
В этом отношении она превосходит даже лосось. Дело в том, что сегодня лососевые породы выращивают, в основном, на фермах, в результате чего у них пониженный уровень Омега-3.
Какие еще полезные свойства у этого продукта, а также, как определить пол селедки - читайте в материале Styler.
Так, сельдь мужского пола более мясистая, жирная и нежная одновременно. Сельдь-мальчик содержит в себе особые железы молоки, которые считаются самой вкусной частью рыбы. А сельдь-девочка может похвастаться ценной икрой.
Когда видите рыбу, обращайте особое внимание на ее спинку. У мальчиков она слегка выгнутая и горбатая, а у девочек, наоборот, ровная и прямая. Кроме того, спинка мальчиков толще, за счет чего и мяса у рыбы выходит больше.
Форма брюшка у рыбы разного пола тоже отличается. У самцов оно поджато, но в то же время мягкое. А у самок брюшко объемное, однако при этом плотное на ощупь, так как сельдь женского пола в брюшке хранит икру.
Напомним, что диетолог рассказала, почему селедку обязательно нужно есть всем.
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