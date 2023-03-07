Сельдь - самая полезная рыба. Как при покупке определить "девочку и мальчика"

Сельдь - это один из лучших источников ненасыщенных кислот Омега-3. В этом отношении она превосходит даже лосось. Дело в том, что сегодня лососевые породы выращивают, в основном, на фермах, в результате чего у них пониженный уровень Омега-3.

Какие еще полезные свойства у этого продукта, а также, как определить пол селедки - читайте в материале Styler.

Полезные свойства сельди

В сельди очень много Омега-3. Эти жирные кислоты снижают уровень холестерина в организме, разжижают кровь, укрепляют клеточные мембраны, подавляют воспалительные процессы в организме.

Сельдь - источник белка и витаминов. В порции в 200 г содержится суточна потребность в белке взрослого человека.

В сельди высокое содержание витаминов А и В. Как известно, В12 имеет большое значение для мозга, нервной системы и кроветворения.

Сельдь в наименьшей степени загрязнена тяжелыми металлами.

Наибольшую пользу сельдь принесет при употреблении ее без термической обработки.

Отличается ли по вкусу сельдь "девочка" от "мальчика"

Так, сельдь мужского пола более мясистая, жирная и нежная одновременно. Сельдь-мальчик содержит в себе особые железы молоки, которые считаются самой вкусной частью рыбы. А сельдь-девочка может похвастаться ценной икрой.

Как определить пол сельди

Когда видите рыбу, обращайте особое внимание на ее спинку. У мальчиков она слегка выгнутая и горбатая, а у девочек, наоборот, ровная и прямая. Кроме того, спинка мальчиков толще, за счет чего и мяса у рыбы выходит больше.

Форма брюшка у рыбы разного пола тоже отличается. У самцов оно поджато, но в то же время мягкое. А у самок брюшко объемное, однако при этом плотное на ощупь, так как сельдь женского пола в брюшке хранит икру.