Осадки и прояснения: синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло

Погода в Украине в начале следующей недели порадует жителей большинства областей. В понедельник и вторник ожидаются небольшие периодические дожди, а после 23 апреля наступит долгожданное потепление. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Погода в начале недели будет нестабильная и по словам Диденко, осадки будут чередоваться с прояснениями.

"В начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся. Уступят место антициклона с сухой солнечной погодой", - сообщила синоптик.

Она отметила, что уже с понедельника начнет повышаться температура воздуха, в том числе и в ночные часы.

"Воздух с понедельника в Украине начнет прогреваться. В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах сначала от + 12 + 17 градусов к дальнейшим + 15 + 23 градусов. Ночи также станут теплее, что будет способствовать развитию растений, предполагается + 6 + 12 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды

В столице в начале недели ожидается от +16 градусов тепла и ближе к Пасхе воздух прогреется до +20 градусов. В понедельник, 22 апреля, в Киеве возможен дождь.

"В начале следующей недели в Киеве начнется потепление. Максимальная температура воздуха постепенно повысится от 16 градусов до + 20 + 22 градусов. Ночью также станет теплее, около + 6 + 11 градусов. В понедельник в столице местами пройдет дождь, в дальнейшем облаков будет становиться меньше, солнца больше, будет преобладать сухая воздушная масса", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине.

А также рассказывали о том, что в ближайшие несколько суток в нескольких областях могут сохраниться заморозки.