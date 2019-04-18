Повезет не всем: где в Украине будет холодно и дождливо

Погода в Украине 18 апреля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в четверг несколько улучшится

Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет умеренно теплой и сухой благодаря антициклону, который наконец-то посетил нас и разогнал тучи над украинским небом. Однако повезет не всем, в некоторых областях сегодня ожидаются дожди, а местами будет довольно прохладно и зябко, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погодные условия в Украине начали меняться к лучшему. По всей стране устанавливается умеренно теплая погода. Несмотря на ночные заморозки, днем воздух местами прогревается до +14 градусов, а дожди с мокрым снегом и ливни отошли в прошлое.

Однако синоптики все же предусматривают на сегодня небольшой дождь в Одесской и Черновицкой областях.

Погода в Украине 18 апреля (фото: РБК-Украина)

Холоднее всего будет на Севере и на Востоке, где температура днем после ночных заморозков прогреется до +9... +12 градусов. Теплее всего на Закарпатье - от +16 до +18 градусов. Прохладно днем будет также в Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Крыму - от +9 до +11 градусов.

На остальной территории от +10 до +14 тепла. Ветер умеренный - от 5 до 10 метров за секунду.

В Киеве днем без осадков, умеренная облачность, температура воздуха от +12 до +14 градусов.

Погода в Украине 18 апреля (фото: meteo.gov.ua)

В этот день в народе почитали Федора-ветреника (или Федула). В народе говорили: "Пришел Федул - тепляк подул". В этот день по народному календарю приходило настоящее весеннее тепло.

Именинники 18 апреля: Платон, Федор, Агафья и Феодула.

По народным погодным приметам, если на Федора днем тепло и безветрено, а ночью - прохладно, скоро установится теплая погода.

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Леонид Горбань сообщил, какой будет погода над НСК "Олимпийский" в день дебатов 19 апреля.