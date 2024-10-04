UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Осадча відповіла, чи можливий подібний скандал з P. Diddy в Україні

Катя Осадча і P. Diddy (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал навколо американського продюсера P.Diddy, звинуваченого у сексуальному насильстві, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, перевезення для проституції та рекету.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості Новинам.Life.

На думку Катерини, є причини, через які ця справа "спливла" на поверхню тільки зараз. Вона припускає, що у такий спосіб у США хочуть відволікти увагу від чогось масштабнішого.

"Моє припущення, що це на передодні виборів. Або відволікають увагу від чогось", - зазначила зірка.

Також вона додала, що у вітчизняному шоу-бізнесі подібні скандали навряд чи коли-небудь виникнуть.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Усе ж таки менталітет в Україні та США суттєво відрізняється, та й українські знаменитості мають набагато менші можливості для такого масштабу подій.

"У нас інше суспільство. У нас поки що "MeToo" (флешмоб на підтримку жертв сексуального насильства - Ред.) не дуже може спрацювати. Я думаю, що те, що відбувається зараз і те, що відбувалося з тими продюсерами, і все, як відбувається в американському суспільстві, у нас теж так буде. Але поки що ні", - поділилася думкою телеведуча.

"Ми інша країна, у нас інші моральні цензи. І розмір грошей в зірок інший, і розмах інший. І у нас ніхто нікого не вбиває за кар'єру", - додала вона.

Крім того, знаменитість вважає, що нині українці більше орієнтовані на викриття та розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні, ніж на виявлення внутрішніх проблем.

 

До слова, наразі продюсера P.Diddy звинувачують у рекеті, організації та режисурі витончених сексуальних вистав, а також у перевезенні працівників свого секс-бізнесу через кордони штатів і за кордон з метою заняття проституцією.

Якщо його засудять, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Багато в чому вердикт залежить від того, чи піде він на угоду про визнання провини, чи постане перед судом. Хоча раніше репер кілька разів заперечував свою причетність до ймовірних злочинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя ОсадчаГоллівудсканалЗірки