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Ось так виглядав київський Поділ 130 років тому: в мережі показали раритетне фото

Фото: Як раніше виглядав Поділ (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У мережі з'явилася унікальна архівна фотографія, на якій можна побачити, як виглядав київський Поділ 130 років тому, під час будівництва Верхнього та Нижнього Валів, яке тривало впродовж століття.

Світлину публікує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Спрага. У Києві цікаво" у Facebook.

Як виглядав раніше Поділ

"Вулиці Верхній/Нижній Вал на перетині з вулицею Глибочицькою", - підписали кадр.

Фото зроблене майже 130 років тому.

Поділ 130 років тому (фото: facebook.com/spraga.info)

Верхній та Нижній Вали - старовинна вулиця з бульварною алеєю. Цікавість цієї вулиці полягає в тому, що її парні та непарні боки мають різні назви. Історія цієї вулиці налічує від давніх часів Київської Русі, коли тут протікала річка Глубочиця. Спочатку на цьому місці існували насипи, що були частиною оборонних споруд, а пізніше їх перебудовували для захисту від повеней.

Після великої пожежі 1811 року, що знищила Поділ, район був перебудований за проєктом інженера-архітектора Гесте. З 1871 по 1875 рік річку Глубочицю перекрили підземним колектором, що надало вулиці сучасний вигляд. Сьогодні ця вулиця є важливою "артерією" Подолу, розділяючи його на дві частини.

У 1934 році, в рамках реконструкції міста, між Верхнім і Нижнім Валом облаштували бульвар, а на місці сучасної Контрактової площі відкрили сквер.

Активна забудова Верхнього та Нижнього Валу відбувалася з першої половини XIX століття до початку XX. Сьогодні мало збереглося будівель першої половини XIX століття, більшість з них перебудовано. Це, переважно, двоповерхові будівлі з торговими приміщеннями на першому поверсі та житловими квартирами на другому. Фасади вишукано прикрашені ліпним декором, фронтонами, вежами і пілястрами.

Більшість з цих будівель були житловими, з торговими приміщеннями на першому поверсі. Одна з найвідоміших споруд на цій вулиці - Житній ринок, один із старих ринків міста, чия історія сягає часів Київської Русі. Нову криту будівлю ринку відкрили у 1980 році.

Житній ринок виглядав так (kyivpastfuture.com.ua)

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