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"Думав звільнити пояси". Усик пригадав критичний момент боксерської кар'єри

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Вроцлав, Понеділок 21 серпня 2023 11:59
"Думав звільнити пояси". Усик пригадав критичний момент боксерської кар'єри Фото: Олександр Усик у тренувальному таборі в Польщі (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон Олександр Усик перед поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа зізнався, що міг відмовитися від колекції поясів різних боксерських організацій після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USYK17.

36-річний українець розповів про буремні дні кінця зими торік. Він повернувся на батьківщину 25 лютого та відразу ж зв'язався зі знайомими військовими, щоб приєднатися до українського спротиву.

"Про бокс я на той момент не те, що не думав. У мене навіть жодної думки про бокс не було. Навіть була думка така, щоб звільнити пояси, щоб там далі хлопці за них боксували, а в нас тут як все закінчиться, то повернутися й сказати: "Ну, ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось", – заявив Усик.

Змінив український боксер думку після спілкування зі захисниками України у військових шпиталях. За його словами, військові постійно запитували його, чому він не їде тренуватися перед боєм-реваншем проти Джошуа. "Хлопці просили їхати готуватися і боксувати", – додав Усик.

Зрештою, українець поїхав до Саудівської Аравії. У серпні торік він вдруге переміг британського боксера та до поясів WBA Super, IBF, WBO та IBO додав титул культового видання The Ring. Натомість 26 серпня цьогоріч Усик вийде в ринг проти британця Дюбуа у Вроцлаві.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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