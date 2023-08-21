"Думав звільнити пояси". Усик пригадав критичний момент боксерської кар'єри
Український чемпіон Олександр Усик перед поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа зізнався, що міг відмовитися від колекції поясів різних боксерських організацій після повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USYK17.
36-річний українець розповів про буремні дні кінця зими торік. Він повернувся на батьківщину 25 лютого та відразу ж зв'язався зі знайомими військовими, щоб приєднатися до українського спротиву.
"Про бокс я на той момент не те, що не думав. У мене навіть жодної думки про бокс не було. Навіть була думка така, щоб звільнити пояси, щоб там далі хлопці за них боксували, а в нас тут як все закінчиться, то повернутися й сказати: "Ну, ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось", – заявив Усик.
Змінив український боксер думку після спілкування зі захисниками України у військових шпиталях. За його словами, військові постійно запитували його, чому він не їде тренуватися перед боєм-реваншем проти Джошуа. "Хлопці просили їхати готуватися і боксувати", – додав Усик.
Зрештою, українець поїхав до Саудівської Аравії. У серпні торік він вдруге переміг британського боксера та до поясів WBA Super, IBF, WBO та IBO додав титул культового видання The Ring. Натомість 26 серпня цьогоріч Усик вийде в ринг проти британця Дюбуа у Вроцлаві.
До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.
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