Ось ці продукти провокують целюліт: "чорний" список від експерта

Влітку особливо гостро повстає проблема целюліту. Позбутись його непросто, але можна зробити його менш помітним. Для цього дуже важливо скоригувати своє харчування та виключити з раціону продукти, багаті на вуглеводи.
Про це розповіла тренер із каланетики Тетяна Гуменюк на своїй сторінці в Instagram.
"Целюліт - це складна проблема. Справа не лише в продуктах. Целюліт є у всіх жінок тією чи іншою мірою. І це нормально! Це говорить про те, що жінка готова до народження дітей", - каже експерт.
Гуменюк пояснює, у яких випадках целюліт проявляється "яскравіше".
"Жировим клітинам властиво деформуватися, розтягуватися і цим створювати горбки і ямки на тілі. Причина - незбалансоване харчування, коли в раціоні переважають вуглеводи і жири, та відсутність руху", - додає тренер.
Вона ділиться списком продуктів, які провокують появу целюліту.
Виключіть по-максимуму ці продукти:
"Целюліт можна зробити менш помітним. Для цього харчуйтеся збалансовано - дотримуйтесь норми білків, жирів та вуглеводів. Пийте достатньо води й багато рухайтесь. Робіть антицелюлітний догляд за шкірою", - радить тренер.
Також зменшити целюліт допомагають регулярні фізичні навантаження та вправи, спрямовані на проблемні зони на ногах.
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