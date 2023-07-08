Ось ці продукти провокують целюліт: "чорний" список від експерта

Які продукти провокують целюліт

"Целюліт - це складна проблема. Справа не лише в продуктах. Целюліт є у всіх жінок тією чи іншою мірою. І це нормально! Це говорить про те, що жінка готова до народження дітей", - каже експерт.

Гуменюк пояснює, у яких випадках целюліт проявляється "яскравіше".

"Жировим клітинам властиво деформуватися, розтягуватися і цим створювати горбки і ямки на тілі. Причина - незбалансоване харчування, коли в раціоні переважають вуглеводи і жири, та відсутність руху", - додає тренер.

Вона ділиться списком продуктів, які провокують появу целюліту.

Виключіть по-максимуму ці продукти:

кекси, булочки, печиво

цукерки і шоколадки

сухарики і чипси

хот-доги, бургери й картопля фрі

ковбаси, сосиски, сардельки й копчені рулети

всі напівфабрикати

смажені пиріжки і чебуреки

морожені слойки

солодкі газовані напої та алкоголь

майонези, кетчупи и соуси

кукурудзяні палички

Як позбутися целюліту

"Целюліт можна зробити менш помітним. Для цього харчуйтеся збалансовано - дотримуйтесь норми білків, жирів та вуглеводів. Пийте достатньо води й багато рухайтесь. Робіть антицелюлітний догляд за шкірою", - радить тренер.

Також зменшити целюліт допомагають регулярні фізичні навантаження та вправи, спрямовані на проблемні зони на ногах.