Вот эти продукты провоцируют целлюлит: "черный" список от эксперта

Летом особенно обостряется проблема целлюлита. Избавиться от него непросто, но можно сделать его менее заметным. Для этого очень важно скорректировать свое питание и исключить из рациона продукты, богатые углеводами.
Об этом рассказала тренер по калланетике Татьяна Гуменюк на своей странице в Instagram.
"Целлюлит - это сложная проблема. Дело не только в продуктах. Целлюлит есть у всех женщин в той или иной степени. И это нормально! Это говорит о том, что женщина готова к рождению детей", - говорит эксперт.
Гуменюк объясняет, в каких случаях целлюлит проявляется "ярче".
"Жировым клеткам свойственно деформироваться, растягиваться и этим создавать бугорки и ямки на теле. Причина - несбалансированное питание, когда в рационе преобладают углеводы и жиры, и отсутствие движения", - добавляет тренер.
Она делится списком продуктов, которые провоцируют появление целлюлита.
Исключите по-максимуму эти продукты:
"Целлюлит можно сделать менее заметным. Для этого питайтесь сбалансировано - соблюдайте норму белков, жиров и углеводов. Пейте достаточно воды и много двигайтесь. Делайте антицеллюлитный уход за кожей", - советует тренер.
Также снизить целлюлит помогают регулярные физические нагрузки и упражнения, направленные на проблемные зоны на ногах.
Раньше мы рассказывали о том, какие продукты "убивают" вашу печень.
Читайте также о том, какая пища больше всего вредит сердцу.