Вот эти продукты провоцируют целлюлит: "черный" список от эксперта

Какие продукты провоцируют целлюлит

"Целлюлит - это сложная проблема. Дело не только в продуктах. Целлюлит есть у всех женщин в той или иной степени. И это нормально! Это говорит о том, что женщина готова к рождению детей", - говорит эксперт.

Гуменюк объясняет, в каких случаях целлюлит проявляется "ярче".

"Жировым клеткам свойственно деформироваться, растягиваться и этим создавать бугорки и ямки на теле. Причина - несбалансированное питание, когда в рационе преобладают углеводы и жиры, и отсутствие движения", - добавляет тренер.

Она делится списком продуктов, которые провоцируют появление целлюлита.

Исключите по-максимуму эти продукты:

кексы, булочки, печенье

конфеты и шоколадки

сухарики и чипсы

хот-доги, бургеры и картофель фри

колбасы, сосиски, сардельки и копченые рулеты

все полуфабрикаты

жареные пирожки и чебуреки

мороженые слойки

сладкие газированные напитки и алкоголь

майонезы, кетчупы и соусы

кукурузные палочки

Как избавиться от целлюлита

"Целлюлит можно сделать менее заметным. Для этого питайтесь сбалансировано - соблюдайте норму белков, жиров и углеводов. Пейте достаточно воды и много двигайтесь. Делайте антицеллюлитный уход за кожей", - советует тренер.

Также снизить целлюлит помогают регулярные физические нагрузки и упражнения, направленные на проблемные зоны на ногах.