6 признаков указывают, что ваши отношения приблизились к концу

Большинство отношений не обрываются внезапно, они плавно подходят к своему завершению. Партнеры долго могут игнорировать тревожные звонки, но если не решить проблемы в паре, тогда романтический тандем двух людей распадется.

О том, какие 6 признаков указывают на то, что отношениям конец, рассказала психолог Лилия Петренко в Instagram.

Как понять, что вашим отношениям конец

"Первым признаком является то, что вы не слышите и не слушаете друг друга. И самое главное то, что вы даже не хотите это делать", - объясняет эксперт.

Другим признаком является то, что вас раздражают все привычки партнера. То есть раньше вы реагировали на это нормально, а теперь - нет.

"Третий признак - это пассивная агрессия. Все добрые слова и комплименты вы превращаете в претензии", - отмечает психолог.

Четвертым признаком Петренко называет отсутствие поддержки со стороны партнера. Это значит, что если вам тяжело, то вы не хотите просить его о помощи, потому что вам сложно вынести его критику.

"Пятым признаком является то, что у вас нет общих планов на будущее. То есть вы планируете свою жизнь без него", - говорит психолог.

Шестым признаком является отсутствие физического или сексуального контакта. То есть вам лучше быть в одиночестве, чем вместе с этим партнером.

Есть ли шанс спасти отношения

"Все эти признаки говорят о том, что у вас в отношениях есть проблемы. Для того чтобы вам было легче принять решения, сначала ответьте на следующие вопросы: "Хочу я быть в этих отношениях?", "Хочет ли этого мой партнер?", "Готова ли я работать над этими отношениями?", "Готов ли работать над отношениями мой партнер?" - советует психолог.

Если на все эти вопросы вы ответили "да", тогда хорошим решением станет для вас обратиться за помощью к специалисту.

"Если на все вопросы или наполовину вы ответили "нет" - это значит, что вам нужно начать новую главу в вашей жизни", - говорит Петренко.