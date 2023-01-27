Ось ці 3 ознаки у зовнішності видають реальний вік жінки

Надто суха шкіра рук

Побутує думка, що шкіра на наших руках на 10 років старша за наш реальний вік. А все тому, що вони часто зазнають дії мийних чи хімічних засобів.

Недостатньо доглянуті руки - це перше, що видасть ваш вік. Адже шкіру на обличчі можна вдало приховати макіяжем, а от з руками так не вдасться.

Суха шкіра миттєво старить, виглядає зморщеною і акцентує, що вам уже не 25 років. Саме тому дуже важливо регулярно зволожувати шкіру рук. Найкраще використовувати засоби, які добре всмоктуються і не втрачають своєї дії після першого миття рук.

Пігментні плями

Світла й однотонна шкіра є ознакою молодості. А от наявність пігментних плям, сприймаються як маркер віку. Проте вони не завжди можуть бути спричинені віковими змінами. Іноді вони виникають через те, що людина занадто багато засмагає під сонцем.

Варто позбутись цього легкого косметичного дефекту. Скористайтеся послугами професійного пілінгу або виведіть плями лазером.

Аби вони надалі не повернулись, не забувайте про сонцезахисні креми, коли перебуваєте на вулиці. Їх варто наносити навіть, якщо ви не йдете на пляж. Також влітку носіть крислаті капелюхи, аби обличчя не засмагало.

Невдалі брови

Відтінок і форма брів насправді є дуже важливими. Вони можуть пом’якшити риси обличчя і омолодити, а можуть вам візуально додати з десяток років.

Експерти радять забути про чіткі брови, рівномірно заповнені кольором. Вибирайте форми, що максимально близькі до природних.

І пам'ятайте головне правило - у блондинок брови мають бути від на кілька тонів темніше, у брюнеток - на тон-два світліше.