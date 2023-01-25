5 помилок у макіяжі, які візуально "зістарюють" обличчя на десяток років

Вдалий макіяж може приховати ваш реальний вік та значно омолодити. А от неправильні акценти у мейкапі або неякісна косметика навпаки може "накинути" вам кілька років та візуально "зістарити" обличчя.

Про те, яких помилок не можна допускати у макіяжі, аби не зіпсувати свій вигляд, розповідаємо у матеріалі нижче .

Неправильно підібрана тональна основа

Раніше візажисти часто надавали шкірі порцелянового відтінку. Але тепер у тренді природність, тому й обличчя має бути максимально природного кольору. Тому при виборі тональної основи слід уникати надто блідого або занадто темного забарвлення.

Тональний крем по відтінку повинен максимально підходити до природного кольору шкіри. Тоді його практично не буде видно при нанесенні. Так жінка виглядатиме свіжо і молодо.

Якщо ж вибрати тональний крем на кілька тонів світліший, то такий макіяж надасть жінці хворобливого вигляду. А не звабливого, як би цього хотілося.

Занадто темна тональна основа додасть засмаги і візуально "зістарить" обличчя на кілька років.

Дуже товстий шар пудри

Пудра прибирає зайву жирність шкіри. Але іноді жінки хочуть зробити шкіру матовою і наносять занадто товстий шар цього косметичного засобу. У результаті цим візуально роблять обличчя старіше.

Також товстий шар пудри акцентує на недоліках шкіри. Стають помітними вікові зміни на обличчі.

Частою помилкою є і використання пудри як основи для тіней. Вона не підходить для ніжної шкіри повік. Від цього вони пересушуватимуться і вкриються дрібними зморшками. Тоді погляд стане важким, а це "додасть" жінці кілька зайвих років до реального віку.

Надто яскраво нафарбовані очі

Деякі жінки намагаються зробити акцент на очах й вимальовують їх товстими стрілками або темною круговою підводкою. Це варто робити лише тим, у кого вузькі очі - так створите ефект розплющених очей.

Але для цього, стрілки повинні мати ідеально рівну лінію. Якщо ж стрілка буде хвилястою чи місцями будуть помітні якісь розриви - бажаного ефекту не досягнете.

Нижню повіку найкраще промальовувати світлим олівцем або підведенням. Ідеально підійдуть засоби зі сріблястим або золотистим відтінком. Якщо на нижньому ряді вій намалюєте чорну стрілку, то зробите погляд важким.

Також не варто робити повіки надто темними. Такий макіяж личить одиницям, інших - старить на кілька років. А якщо цей мейкап доповните ще й перламутровими тінями, то виглядатимете вульгарно.

Штучні вії або пишні, як у ляльки

Накладні вії можна зробити хіба на якусь урочисту подію, але вони явно не годяться для повсякденного макіяжу. Занадто довгі і пишні вії виглядатимуть чужорідно.

Краще використовуйте якісну туш. Щоб вії були природно пишними, нанесіть туш тричі. Також регулярно доглядайте за віями, щоб вони буди здоровими і не заломлювалися.

Два акценти у макіяжі

Деякі жінки вважають, що чим виразніше будуть очі, брови і губи, тим привабливіше виглядатимуть. Але насправді воно все має зворотну дію.

Якщо зробити надто яскраві очі, насичені рум'яна та виразні губи - отримаєте макіяж, який вас старитиме. Тому варто робити акцент тільки на чомусь одному, особливо, якщо це щоденний макіяж.

Коли робите виразні очі, то губи нафарбуйте помадою ніжного відтінку або нанесіть блиск. Вилиці можете злегка підкреслити рум'янами.