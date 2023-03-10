Ось таким може бути житло українців, які втратили домівки через війну: нові проєкти (фото)

Українські архітектори створили проєкти житла для українців, які втратили домівки через війну. Фахівці розробили 13 типів оселі.
Про це пише БЖ.
Архітектурне бюро Büro A24D почало розробляти проєкти капітального житла для українців, що втратили оселю, ще з перших хвиль внутрішніх переміщень у 2015 році.
За ці роки фахівці провели численні дослідження і спроєктували 13 типів осель. Ще 2 перебувають у стані розробки.
"Заощадження за рахунок якості - стежка в нікуди. Основна економія має відбуватися за рахунок максимально ефективних планувань, розумного використання кожного квадратного сантиметру, а також ефективності інженерних і будівельних рішень", - розповіли автори проєктів.
Також архітектори зазначають, що їхня лінійка типів і їх варіацій передбачає потреби більшості родин, що дозволяє обрати оптимальний варіант під кожний окремий випадок.
13-ий проєкт житла повністю уніфіковано під масове індустріальне виробництво. Архітектори зазначають, що споруда майже повністю виготовляється з бетону. За останні роки цей матеріал найменше змінився в ціні, порівняно з іншими.
Інженерний модуль ретельно розроблений з урахуванням вимог масового виробництва та логістики.
Архітектурне бюро Büro A24D готове надати ці проєкти у вільний доступ для некомерційного використання на час війни та ліквідації її наслідків.
"Отримавши фінансову допомогу від держави чи фондів, громадяни зможуть збудувати собі гідне житло, безкоштовно скориставшись цими проєктами”, - зазначають архітектори.
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