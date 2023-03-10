Вот таким может быть жилье украинцев, которые потеряли его из-за войны: новые проекты (фото)

Украинские архитекторы создали проекты жилья для украинцев, потерявших дома из-за войны. Специалисты разработали 13 типов сооружений.
Об этом пишет БЖ.
Архитектурное бюро Büro A24D начало разрабатывать проекты капитального жилья для потерявших дома украинцев, еще с первых волн внутренних перемещений в 2015 году.
За эти годы специалисты провели многочисленные исследования и спроектировали 13 типов жилищ. Еще 2 находятся в состоянии разработки.
"Экономия за счет качества - тропа в никуда. Основная экономия должна происходить за счет максимально эффективных планировок, разумного использования каждого квадратного сантиметра, а также эффективности инженерных и строительных решений", - рассказали авторы проектов.
Также архитекторы отмечают, что их линейка типов и их вариаций предполагает потребности большинства семей, позволяющих выбрать оптимальный вариант под каждый частный случай.
13-й проект жилья полностью унифицирован под массовое индустриальное производство. Архитекторы отмечают, что сооружение почти полностью производится из бетона. За последние годы этот материал менее всего изменился в цене по сравнению с другими.
Инженерный модуль тщательно разработан с учетом требований массового производства и логистики.
Архитектурное бюро Büro A24D готово предоставить эти проекты в свободный доступ для некоммерческого использования во время войны и ликвидации ее последствий.
"Получив финансовую помощь от государства или фондов, граждане смогут построить достойное жилье, бесплатно воспользовавшись этими проектами", - отмечают архитекторы.
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