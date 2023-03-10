Вот таким может быть жилье украинцев, которые потеряли его из-за войны: новые проекты (фото)

Как будет выглядеть жилье украинцев, которые потеряли дома

Архитектурное бюро Büro A24D начало разрабатывать проекты капитального жилья для потерявших дома украинцев, еще с первых волн внутренних перемещений в 2015 году.

За эти годы специалисты провели многочисленные исследования и спроектировали 13 типов жилищ. Еще 2 находятся в состоянии разработки.

Один из вариантов жилья (фото: büro A24D)

"Экономия за счет качества - тропа в никуда. Основная экономия должна происходить за счет максимально эффективных планировок, разумного использования каждого квадратного сантиметра, а также эффективности инженерных и строительных решений", - рассказали авторы проектов.

Также архитекторы отмечают, что их линейка типов и их вариаций предполагает потребности большинства семей, позволяющих выбрать оптимальный вариант под каждый частный случай.

Так может выглядеть жилье (фото: büro A24D)

13-й проект жилья полностью унифицирован под массовое индустриальное производство. Архитекторы отмечают, что сооружение почти полностью производится из бетона. За последние годы этот материал менее всего изменился в цене по сравнению с другими.

Инженерный модуль тщательно разработан с учетом требований массового производства и логистики.

Визуализация 13-го проекта жилья (фото: büro A24D)

Как будут реализовывать эти проекты

Архитектурное бюро Büro A24D готово предоставить эти проекты в свободный доступ для некоммерческого использования во время войны и ликвидации ее последствий.

"Получив финансовую помощь от государства или фондов, граждане смогут построить достойное жилье, бесплатно воспользовавшись этими проектами", - отмечают архитекторы.

Варианты проектируемого жилья (фото: büro A24D)