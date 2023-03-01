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Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры

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Среда 01 марта 2023 20:16
Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры Какие юбки будут модными в этом сезоне (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В 2023 году особенно модной будет юбка-карандаш. Хотя эта модель остается в трендах уже много лет, впрочем, она до сих пор имеет множество фасонов, способных покорить сердца самых требовательных модниц.

Она прекрасно подчеркивает фигуру и делает ее более изощренной. А главное - придает непревзойденную элегантность образу.

Делимся примерами лучших фасонов и рассказываем с чем их носить.

Высокая талия

В 2023 году будет на пике своей славы юбка-карандаш с высокой талией. Эта модель выгодно подчеркивает фигуру и зрительно удлиняет ноги.

Ее можно носить как с классическими блузами, так и с майками или гольфами. В любом варианте получите изысканный образ.

Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримерыЮбку-карандаш легко совмещать с остальной одеждой (скриншот)

Минималистичный стиль

Минимальный дизайн уже давно является признаком вкуса. Ведь лишние детали отвлекают. Этот вариант отлично подойдет для делового или офисного образа. К нему стоит также добавить какой-нибудь яркий аксессуар и обязательно обувь на высоком каблуке.

Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримерыЮбки-карандаши без декора подойдут для создания строгого образа (фото: freepik)

Вязаные

Пока нет стабильного тепла, вязаная юбка-карандаш станет отличным вариантом для создания весеннего образа. Лучше всего выбирать модели с большой вязкой и дополнять их свитерами нежных цветов.

Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры Юбки-карандаши являются прекрасным вариантом для весеннего образа (скриншот).

С глубоким разрезом

Особой элегантности юбки-карандашу придают глубокие разрезы. Этот модный фасон прекрасно усилит пикантность образа и сделает его еще соблазнительнее.

Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры

Юбки-карандаши с глубоким разрезом будут в трендах этого сезона (скриншот)

Кожаные

Кожаная одежда до сих пор в моде, поэтому и карандаши-юбки из этого материала также будут супер трендовыми.

Их фактически можно назвать универсальными, ведь они отлично подойдут и для свидания, и для посещения офиса. Актуальными будут как яркие цвета, так и черные классические модели.

Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры

Кожаные юбки-карандаши универсальны в сезоне 2023 (фото: freepik)

Раньше мы рассказывали, о том какие вещи из прошлого снова в трендах моды.

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