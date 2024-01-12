Ось скільки води потрібно випивати за день, щоб спалити жир на животі

Чим поганий жир біля живота

Вісцеральний жир - це тип жиру, що знаходиться глибоко в животі, часто надає людям випирає живіт.

Невелика кількість вісцерального жиру потрібна для захисту та ізоляції ваших органів, але відомо, що занадто велика кількість вісцерального жиру значно збільшує ризик виникнення таких захворювань, як діабет 2 типу, хвороби серця і навіть рак.

Тому, якщо ви помітили, що ваш живіт став більшим, ніж раніше, можливо, настав час подумати про необхідні зміни в способі життя для зниження ваги. Одним із способів досягти цього є здорове, збалансоване харчування та регулярні фізичні вправи.

Скільки потрібно пити води

Однак просте коригування того, що ви п'єте, також може допомогти зменшити небажаний жир в організмі.

Вода - найкращий вибір, коли йдеться про гарне зволоження. На думку експертів у галузі охорони здоров'я, збільшення щоденного споживання води також може допомогти спалити жир на животі та захистити наші життєво важливі органи.

Однак ідея про те, що воду можна використовувати як альтернативу їжі, щоб швидко насититися, неправильна. Натомість вам слід збільшити споживання води в рамках довгострокової зміни способу життя, щоб стимулювати втрату ваги.

Національна служба охорони здоров'я Британії стверджує, що вам слід випивати від шести до восьми чашок рідини на день, включаючи чай, каву та тарілку супу.