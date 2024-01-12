Вот сколько воды нужно выпивать в день, чтобы сжечь жир на животе

Чем плох жир возле живота

Висцеральный жир - это тип жира, находящийся глубоко в животе, часто придающий людям выпирающий живот.

Небольшое количество висцерального жира необходимо для защиты и изоляции ваших органов, но известно, что слишком большое количество висцерального жира значительно увеличивает риск возникновения таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезни сердца и даже рак.

Поэтому, если вы заметили, что ваш живот стал больше, чем раньше, возможно, пришло время подумать о необходимых изменениях в образе жизни для снижения веса. Одним из способов добиться этого является здоровое, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.

Сколько нужно пить воды

Однако простая корректировка того, что вы пьете, также может помочь уменьшить нежелательный жир в организме.

Вода - лучший выбор, когда речь идет о хорошем увлажнении. По мнению экспертов в области здравоохранения, увеличение ежедневного потребления воды также может помочь сжечь жир на животе и защитить наши жизненно важные органы.

Однако идея о том, что воду можно использовать в качестве альтернативы еде, чтобы быстро насытиться, неверна. Вместо этого вам следует увеличить потребление воды в рамках долгосрочного изменения образа жизни, чтобы стимулировать потерю веса.

Национальная служба здравоохранения Британии утверждает, что вам следует выпивать от шести до восьми чашек жидкости в день, включая чай, кофе и тарелку супа.