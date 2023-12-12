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Дієтолог назвала український продукт, який є їжею довгожителів

Вівторок 12 грудня 2023 14:11
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Дієтолог назвала український продукт, який є їжею довгожителів Фото: Квашена капуста - дуже корисна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Квашена капуста - це справжній український суперпродукт, який дуже корисний.

Чому квашенина - це продукт довгожителів, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Instagram.

Чому квашена капуста така корисна

У капусті є корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які омолоджують в прямому сенсі, наш кишечний мікробіом (з віком він старіє). Це пробіотик.

У ній є два види клітковини: розчинна і нерозчинна. Розчинна поглинає все шкідоиве (сорбент), нерозчинна сприяє кращій моториці кишечника і є пребіотиком, який живить корисні бактеріі (і лакто-, і біфідо-, і багато інших).

Вона містить багато вітаміну С у L-формі, тобто у миттєво засвоюваному вигляді.

Капуста покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриби).

Якщо таку капусту доповнити соком ягід, наприклад, калини, то:

  • Буде ще більше вітаміну С + фітонутрієнтів.
  • Краще виділятимуться ферменти для травлення, жовч (бо у калині є гіркоти), і більше цінних речовин засвоюватимуться з їжі.
  • Такий салат зменшує запалення в організмі, корисний для людей із хронічним "запальним фоном": з хронічними, аутоімунними хворобами, ожирінням, онкозахворюваннями, при старінні.
  • Має антиракові властивості.
  • Сприяє синтезу колагену.
  • Низькокалорійний, низькоглікемічний.

А якщо ви додасте ложку оливкової олії, то отримаєте і профілактику серцево-судинних захворювань.

Читайте також, коли найкраще квасити капусту в грудні, а коли не можна.

До речі, є 5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи.

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