Ось скільки цукру людина насправді вживає за день та як він шкодить організму

За словами фахівця, люди навіть не здогадуєтеся про те, скільки цукру вживають за день.

Ковбаса

Попри те, що навчальні заклади включають, наприклад, сосиски до раціону школярів, говорити про користь цих продуктів, тим більше для дитячого організму, не можна.

Все тому, що крім високого вмісту жиру, наявності трансгенної сої та глутамату натрію у складі ковбас та сосисок є велика кількість цукру, в середньому 20 чайних ложок на кілограм продукту.

Сік

У пакетованих соках не лише велика кількість штучних барвників та консервантів, а й цукру (200 мл/5 ч.л). Замість соку в пакетах краще з’їсти фрукт цілком, отримавши не лише вітаміни та мікроелементи, а й клітковину.

Енергетики

Окрім величезних доз цукру (200 мл/6 ч.л), енергетики містять ще й багато іншої шкоди. Надмірне надходження кофеїну з енергетичними напоями може призвести до гіперстимуляції травного тракту, нудоти, блювання, діареї та болів у животі.

Також кофеїн може також стати причиною рефлюксу, печії та езофагіту.

Йогурт

Багато людей таку категорію продуктів вважають дієтичними. кукурудзяні пластівці залиті питним йогуртом - не найкращий сніданок.

Такий сніданок не тільки здатний покрити денну норму цукру (200 г/4 ч.л), а й шкідливий для всієї гормональної системи через різкий викид інсуліну.

"Цілих 8 чайних ложок на півлітрову пляшечку йогурту - дуже високий показник для здорового та дієтичного харчування", - каже дієтолог.

До чого призведе надмірне споживання

Існує кілька досить небезпечних захворювань, які у наш час неймовірно поширені: