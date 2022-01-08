Вот что будет с вашим организмом, если вы на 30 дней откажетесь от сахара

Отказ от сахара может стать бесценным подарком для вашего организма. Сахар вызывает настоящее наркотическое привыкание и в больших количествах сильно вредит здоровью. А вот в небольших дозах он даже полезен.

Что происходит с организмом, если вы откажитесь на 30 дней от сахара, рассказали в Lifehacker.

Специалисты утверждают, что полностью исключить сахар из рациона невозможно. Он входит в состав огромного количества продуктов, которые мы употребляем ежедневно, и полное их исключение будет более вредным для здоровья.

Но по рекомендации ВОЗ, количество сахара должно быть не более 10% от общего числа калорий в день.

Для этого достаточно отказаться от сладостей, газировки и не добавлять сахар в напитки.

Вы станете здоровыми и энергичными

Сахар является источником глюкозы и считается, что именно она нужна организму для восполнения энергии. Низкий уровень сахара в крови вызывает состояние усталости, заторможенности и даже может привести к обмороку.

Но и высокий уровень сахара в крови опасен – от нарушения обмена веществ до диабета. Сахар должен быть в норме и эту норму могут обеспечить различные продукты, которые мы употребляем ежедневно.

Вес придет в норму

Как только вы ограничите потребление сахара, ваш вес начнет уменьшаться. И не только потому что сахар является источником калорий сам по себе.

Он входит в состав высококалорийных блюд: выпечка, кондитерские изделия, фастфуд, молочные продукты.

Ограничив в рационе продукты с высоким содержанием сахара, отказавшись от него в ежедневном чае или кофе, вы будете избавляться от лишних килограммов намного легче и быстрее.

Заработает кишечник

Сахар помогает мозгу получать наслаждение от конфет и тортов, но основная нагрузка падает на желудочно-кишечный тракт.

Расщепление сахара происходит в кишечнике, а избыток нарушает работу ферментов желудка, кишечника и поджелудочной железы.

Отказ от сахара и замена его на продукты с высоким содержанием клетчатки заставит работать ваш кишечник как часы.

Тяга к сладенькому исчезнет сама по себе

Ученые утверждают, что сахарная зависимость работает также, как и любая наркотическая. Вы съедаете конфету, и ваша рука тянется за следующей. И так будет постоянно, пока в зоне досягаемости будет сахар.

Но разорвать этот круг можно. Если вы откажитесь от сахара, то довольно быстро поймете, что сладкого вам хочется все меньше и меньше.

Вкус продуктов изменится

Отказ от сахара поможет вам узнать настоящий вкус продукта. Изысканный сорт чая или кофе без сахара станут совсем другими.

Буквально через две недели вы удивитесь от того, что вам не хочется портить вкус любимых напитков сахаром.

Уйдет плохое настроение

Как показывают исследования, продукты с высоким гликемическим индексом в два раза больше вызывают депрессию, раздражение, апатию и плохое настроение.

Чем меньше сахара в вашем рационе, тем быстрее вы почувствуете улучшение настроения, памяти и активности.

Здоровые зубы и свежее дыхание

Сахар помогает размножаться бактериям в полости рта. Отказ от него поможет сохранить вам зубы, снизить риск развития кариеса и избавит от неприятного запаха изо рта.