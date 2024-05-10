Ось скільки разів потрібно їсти на день, щоб справді схуднути

Люди, які хочуть позбутися зайвих кілограмів, намагаються пропускати їжу. Але вага при цьому не змінюється або разом з кілограмами йде здоров'я і хороше самопочуття.

Скільки разів потрібно справді їсти протягом дня, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Класичний триразовий прийом їжі з об'ємними порціями чи невеликі порції, але кожні 3-4 години - думки дієтологів розходяться у цьому питанні. А річ у тому, що потрібно не лише правильно підбирати продукти для щоденного раціону, а й враховувати особливості організму.

Часто радять їсти потроху кожні кілька годин, щоб стимулювати обмін речовин, і, таким чином, спалювати більше калорій в цілому. Однак такий варіант підходить не всім.

Вчені провели дослідження, в якому взяли участь понад 50 000 осіб і виявили, що збільшення ІМТ (індекс маси тіла) було пов'язане з тим, що люди їли понад три рази на день - перекушування вважалося окремим прийомом їжі.

І річ у тім, що у кожної людини свій розпорядок дня, і те, що підходить одній, може не підійти іншому. Для складання правильного плану харчування потрібно уважно придивитися до свого тіла, звичок і завдань.

Щоб схуднути у довгостроковій перспективі, потрібен план харчування, адаптований до вашого порядку дня.

"Коли ви працюєте в довгу 12-годинну зміну, неможливо хотіти їсти кожні дві години", - вважає клінічний лікар Дара Бушман.

Вона відзначає, що особливе значення має індивідуальний план, тому що схуднути можливо тільки в тому випадку, якщо ви наслідуватимете план і постійний голод у цьому вам зовсім не допоможе.

Основний принцип схуднення насправді дуже простий: ви повинні споживати менше калорій, аніж ваш організм спалює протягом дня. Тільки так він отримує доступ до накопичених жирових запасів.

Щоб спланувати свій план харчування, потрібно чітко визначити, скільки калорій протягом дня ви спалюєте. Після отримання потрібної суми калорій на день, ви можете розпланувати своє харчування і вирішити, чи ви хочете розділити калорії на два, три або шість прийомів їжі.

А ось голодувати та відмовлятися від їди фахівці наполегливо не рекомендують - це не тільки не допоможе схуднути, а й призведе до додаткового набору ваги та може негативно вплинути на здоров'я в цілому.