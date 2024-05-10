Вот сколько раз нужно есть в день, чтобы действительно похудеть

Люди, которые хотят избавиться от лишних килограммов, стараются пропускать приемы пищи. Но вес при этом не меняется или же вместе с килограммами уходит здоровье и хорошее самочувствие.

Сколько раз нужно действительно есть в течение дня, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Классический трехразовый прием пищи с объемными порциями или небольшие порции, но каждые 3-4 часа - мнения диетологов расходятся в этом вопросе. А все дело в том, что нужно не только правильно подбирать продукты для ежедневного рациона, но и учитывать особенности организма.

Часто советуют есть понемногу каждые несколько часов, чтобы стимулировать обмен веществ, и, таким образом сжигать больше калорий в целом. Однако такой вариант подходит далеко не всем.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 50 000 человек и обнаружили, что увеличение ИМТ (индекс массы тела) было связано с тем, что люди ели более трех раз в день - перекусы считались отдельным приемом пищи.

И дело в том, что у каждого человека свой распорядок дня, и то, что подходит одному, может не подойти другому. Для составления правильного плана питания, нужно внимательно присмотреться к своему телу, привычкам и задачам.

Чтобы похудеть в долгосрочной перспективе, нужен план питания, адаптированный к вашему распорядку дня.

"Когда вы работаете в долгую 12-часовую смену, нереально хотеть есть каждые два часа", - считает клинический доктор Дара Бушман.

Она отмечает, что особое значение имеет индивидуальный план, так как похудеть возможно только в том случае, если вы будете следовать плану и постоянный голод в этом вам совсем не поможет.

Основной принцип похудения на самом деле очень прост: вы должны потреблять меньше калорий, чем ваш организм сжигает в течение дня. Только так он получает доступ к накопленным жировым запасам.

Чтобы спланировать свой план питания, вам нужно четко определить, сколько калорий в течение дня вы сжигаете. После получения нужной суммы калорий в день, вы можете распланировать свое питание и решить, хотите ли вы разделить калории на два, три или шесть приемов пищи.

А вот голодать и отказываться от приемов пищи специалисты настойчиво не рекомендуют - это не только не поможет похудеть, но и приведет к дополнительному набору веса и может негативно отразиться на здоровье в целом.