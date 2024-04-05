Голодувати чи ні: як популярний метод схуднення може вам нашкодити

Коли заходить розмова про схуднення, майже всі спеціалісти кажуть, що потрібен дефіцит калорій. Отримати його можна різними способами - менше їсти, більше рухатися, застосовувати практики спалювання калорій, різноманітні дієти й найпопулярніший - інтервальне голодування. Однак ця практика може сильно нашкодити організму.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.

У чому полягає метод

Інтервальне голодування або ж фастинг - це чергування періодів споживання їжі та відмови від неї протягом 16, 20, 24, 72 і більше годин.

Чи має цей метод позитивний вплив

Так, і є дуже багато користі для здоров'я, крім схуднення.

Зниження рівня інсуліну. Коли ви голодуєте, падає рівень цукру. Організм використовує глюкозу в крові та печінці, тому що у нього немає іншого джерела енергії. Підшлункова залоза виробляє менше інсуліну для поглинання глюкози.

Підвищення імунітету. Голодування запускає регенерацію старих клітин в організмі, зокрема і тих, що є частиною імунної системи.

Втрата зайвої ваги. Коли ви їсте, організм використовує їжу, як джерело енергії. Усе, що не використано для забезпечення життєдіяльності, перетворюється на жири та залишається в тілі. Так ви набираєте вагу. А у період голодування відбувається розщеплення цих жирів, тобто ліполіз.

Прискорення метаболізму. Періодичне голодування дає вашій травній системі відпочити, підвищити рівень норадреналіну, і як наслідок - це розганяє обмін речовин. При наступному прийомі їжі ви отримаєте більше енергії, а калорії будуть спалюватися ефективніше.

Детоксикація. Щоб забезпечити безперервний обмін речовин, мозок перетворює глікоген, накопичений у печінці, в енергію. Через 12 годин запаси виснажуються й організм починає спалювати жири, а токсини, що зберігаються в жирах, вивільняються і виводяться з організму.

Уповільнення старіння. Позбавлення поживних речовин, що відбувається під час голодування, активує процес аутофагії - руйнування старого матеріалу. На місці старих та неактивних клітин з'являються нові та здорові.

Так у чому ж небезпека?

Виглядає все насправді дуже гарно, однак у такому голодуванні приховані різноманітні "але", про які потрібно знати та пам'ятати.

Будь-яка незбалансована дієта, утримання від певних продуктів та інтервальне голодування мають безліч протипоказань і можуть суттєво нашкодити здоров'ю.

Перед тим, як почати таке голодування, варто проконсультуватися з лікарем-дієтологом, який працює за принципами доказової медицини. І дуже уважно підійти до свого раціону харчування.

Важливо! Інтервальне голодування як система схуднення не рекомендується вагітним і жінкам, що годують, а також дітям і підліткам. Протипоказана ця схема дієти та тим, хто має проблеми зі шлунком, кишечником, наднирниками, щитовидною залозою, цукровим діабетом, а також тим, хто страждає на стресове переїдання.

Якщо ж, ви вже на цьому небезпечному шляху і відчуваєте: слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, знижену концентрацію уваги, запаморочення, головний біль - зупиніться! Це признаки шкоди організму.

Більш глобальні наслідки - це гіпоглікемія, гіпотонія (знижений артеріальний тиск), безсоння, нудота, мігрень, непритомність, зневоднення, розлади харчової поведінки, сприйнятливість до інфекційних захворювань.

При недотриманні принципів правильного харчування в періоди їжі навіть на режимі фастингу можна додати у вазі та зіткнутися: порушенням чутливості до інсуліну та підвищенням цукру в крові, підвищенням холестерину, дефіцитом важливих вітамінів, макро- та мікроелементів і не тільки.

До режиму прийому їжі дуже чутливий шлунково-кишковий тракт - тривалі "голодні" проміжки можуть призвести до застою та згущення жовчі та розвитку жовчнокам'яної хвороби.

Крім того, поєднання інтервального голодування з хронічним стресом послаблює захисні сили слизових шлунково-кишкового тракту та може сприяти розвитку їх ушкодження, утворенню ерозій та виразок.

А ще пам’ятайте, що чим довше ви голодуєте, тим сильніше організм працює на спротив схудненню! Ваше харчування має бути збалансованим та щоденним.