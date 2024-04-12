Шкідливіше для здоров'я, ніж ви думаєте: ось які помилки ви регулярно робите під час обіду

Сучасний темп життя диктує свої умови й тому багато людей роблять зовсім коротку перерву на обід, а то і їдять на ходу або не відриваючись від комп'ютера. Та й найгірший варіант - пропускають обід або їдять дуже нерегулярно. І наслідки такого харчування, як правило, плачевні – ризик розвитку тяжких захворювань, ожиріння, діабет та інше.

Які п'ять помилок ми регулярно робимо під час обіду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Правильне харчування має значення для здоров'я людини. А ще воно відіграє вирішальну роль у схудненні. Багато людей приділяють увагу здоровому сніданку та вечері, оскільки часто помилки у трапезі можуть впливати й на здоров'я, і на зайву вагу, і кількість енергії. А ось обіду такої уваги не приділяють, і дарма.

Помилка 1. Ви пропускаєте їжу

Скасовуєте обід, щоб споживати менше калорій? Це не дуже гарна ідея. Тому що, якщо організму не вистачає енергії, це може спричинити потяг до їжі. І потім це закінчиться вечірнім набігом на холодильник.

Тому пропускати прийом їжі, причому будь-який - сніданок, обід, вечеря - не найкраща ідея. Поширеним наслідком є те, що потім з'їдаєте більше, причому безконтрольно.

Ну і нікому особливо не подобається сидіти на нараді, яка затягнулася, з поганим настроєм та бурчанням у животі. Вам потрібні калорії протягом дня, щоб виконувати свою роботу, відчувати себе повним енергії.

Помилка 2. Ви вибираєте бутерброди

Проблема з такими передбачуваними закусками – явна помилка у міркуваннях. Не всі знають, що в бутербродах із сиром, ковбасою та жирними спредами, такими як майонез чи соус тартар, приховано багато калорій. Навіть якщо кілька шматочків помідорів і салату видаються корисними, бутерброд може бути дуже ситним, але користі вам він принесе мало.

До речі ще один мінус. Булочка з пшеничного борошна не містить багато клітковини, яка надовго зберігає відчуття ситості. Якщо ви вибираєте хліб, то тільки цільнозерновий у поєднанні з горіхами та насінням – для великої кількості клітковини та корисних жирів для більш тривалого насичення.

Помилка 3. Ви їсте стоячи або на ходу

Навіть якщо на роботі завал, все горить, треба шукати час, щоб поїсти. Не рекомендується швидко проковтувати щось перед комп'ютером, стоячи або на ходу.

Краще сидіти за столом далеко від робочого місця і спокійно, спокійно сконцентруватися на їжі.

Коли справа доходить до здорового та усвідомленого харчування, важливо ретельно пережовувати їжу та їсти повільно. Це означає, що ви швидше відчуєте почуття ситості та не з'їсте занадто багато.

Також не варто їсти зі смартфоном у руках чи висіти над ним – цей екран відволікає вас від спокійного обіду.

Помилка 4. Ви їсте мало овочів

В рамках здорового та збалансованого харчування свіжі овочі мають бути основним компонентом їжі. Але це дотримується дуже мало людей.

Прості вуглеводи зазвичай становлять більшу частину страви, і вони не насичують надовго, тому що негативно впливають на рівень цукру в крові та містять лише кілька життєво важливих речовин.

Тому салат або тушковані овочі завжди повинні бути на вашій тарілці, хоч би у вигляді гарніру. Але краще, якщо основну частину вашого раціону становитимуть, наприклад, броколі, солодка картопля та буряк.

Так ви не тільки робитимете щось корисне для свого організму, а й знизите навантаження на свою вечерю. Здоровий обід дозволить з'їсти більше половини рекомендованої денної порції овочів і фруктів.

Помилка 5. Салати з неправильною начинкою

В обід ваш вибір падає на хрумкий салат – чудово! Але часто з такими салатами подають інгредієнти, які не дуже корисні. Варто триматися подалі від ситних заправок – вони особливо калорійні. Також у вашому салаті не повинно бути бекону або грінок. А надати салату хрусткість допоможуть смажений нут, пів чайної ложки насіння чіа.

Не слід недооцінювати кількість калорій у горіхах та авокадо. Хоча вони дуже корисні для здоров'я та містять корисні жири, занадто багато корисних речовин може ускладнити ваш процес схуднення. Орієнтовною мірою є "жменя" - не більше половини жмені горіхів або авокадо як начинка в салаті.

Інші корисні добавки в салат включають продукти, що містять білок і клітковину: сочевицю, тофу або яйця.

Варто відмовитися від йогуртових заправок, соусу "Цезар", "Тисяча островів" - всі вони серйозні пастки для калорій. Крім великої кількості жиру, вони містять ще й шкідливий здоров'ю глюкозо-фруктовий сироп. Найкраща заправка - оцет та олія.