Ось в скільки обійдеться вам традиційний Олів'є в 2022 році

У скільки обійдеться Олів'є українцям?

Експерти підрахували, що цього року один кілограм "Олів'є" коштуватиме українцям близько 340 гривень. У 2021 році ця ціна була на рівні 250 гривень, тобто менша на приблизно 40%.

Зазвичай цього салату готують багато з розрахунком на всю родину. Тому будемо вираховувати необхідну суму для приготування трьох кілограмів страви.

Для традиційного Олів'є потрібно:

картопля - 600 грамів

морква - 250 грамів

цибуля - 150 грамів

варені яйця - 6 штук

солені огірки - 400 грамів

ковбаса варена - 500 грамів

майонез - 300 грамів

горошок консервований - 1 банка або 400 грамів

Якщо дивитися ціни на сайті мережі гіпермаркетів "Ашан", то картина буде приблизно такою.

Кілограм картоплі обійдеться вам у 8,40 гривень, моркви - 19, а цибулі - 30 гривень. Зазвичай не потрібно по цілому кілограму, то на всі овочі ви витратите в районі 30-35 гривень.

На овочах можна зекономити, використавши домашні (фото: Freepik)

Наступним у списку йде продукт, який здорожчав за останній рік на майже 81%. Так, маєте рацію, це яйця. За десяток ви віддасте приблизно 70 гривень. Якщо братимете поштучно, то за шість яєць заплатите 33 гривні.

Огірки для салату можна придбати свіжі або покласти мариновані. Кілограм свіжих огірків у середньому коштує 70 гривень. За банку маринованих доведеться віддати від 50 до 100 гривень залежно від об'єму та сорту.

Без вареної лікарської ковбаси Олів'є - не Олів'є. Проте за кілограм якісного виробу заплатите в середньому 250 гривень. Може вийти трохи дешевше, якщо попросите продавця нарізати на вагу. Таким чином ви зможете регулювати ціну самостійно.

Щоб зробити страву більш здоровою, ковбасу можна замінити на відварене куряче філе, яке обійдеться вам у 150 гривень за кілограм. На порцію салату цього цілком вистачить.

Варена ковбаса є найдорожчим інгредієнтом, як і раніше (фото: Freepik)

Для заправки салату найчастіше використовують майонез. У порцію на три кілограми потрібно приблизно 300 грамів соусу, які коштують 43 гривні.

Банка консервованого горошку зараз коштує від 30 до 40 гривень.

Підсумкові розрахунки

Якщо додати всі написані вище ціни відповідно до потрібних пропорцій у салаті, матимемо приблизно 304 гривні за три кілограми Олів'є.

З усіх представлених продуктів трохи здешевшала лише картопля. Найбільше здорожчали яйця, ковбаса та горошок. Крім того, зараз не мало коштують овочі, тому якщо маєте домашні запаси, вже зекономите.

Проте не забувайте, що атмосферу свята дарують абсолютно не новорічні страви, а ваш настрій. Тож перш за все потурбуйтеся саме про нього!

Як змінилися ціни на Олів'є (фото: economics.novyny.live)