Ось скільки капсул насправді потрібно для одного прання: речі будь ідеально чистими

Скільки капсул використати

Важливо пам'ятати, чим менше води на цикл прання, тим менше знадобиться порошку, щоби уникнути надмірного піноутворення. В такому разі навряд чи доведеться додавати більше однієї капсули на прання.

Також на невеликий чи середній обсяг прання, а також для речей із помірним ступенем забруднення знадобиться тільки одна капсула. Дві доведеться брати тільки якщо прати потрібно багато і речі мають стійкі плями.

Як правильно використовувати капсули

Капсули не можна класти у лоток для пральних засобів у машині. Все тому, що та вони не розчиняться належним чином. Найкраще класти їх безпосередньо у барабан разом з одягом.

Щоб прання з капсулами пройшло правильно, потрібно дотримуватися кількох правил:

використовуйте правильну температуру при пранні - зазвичай вона повинна бути не нижче 30°C;

капсулу потрібно класти ближче до задньої стінки порожнього барабана, а потім вже завантажувати речі;

не перевантажуйте пральну машину - між верхньою частиною барабана і білизною має залишатися приблизно 10 сантиметрів простору;

не можна розривати оболонку капсул і брати їх мокрими руками - верхня плівка почне руйнуватися.

Однак, якщо ж ви поклали капсулу у барабан і в машині утворилось багато піни. То все через те, що всередині пристрою є залишки прального порошку. Тому утворилось багато піни.

У такому випадку пральну машину потрібно добре буде промити, запустивши цикл без речей всередині та додати оцет.