Ось скільки капсул насправді потрібно для одного прання: речі будь ідеально чистими

Капсули для прання - дуже зручні і та чудово позбуваються плям на одязі. Користуватися ними потрібно трохи не так, як порошком. Якщо покласти їх занадто багато, то може погіршити якість очищення тканини і навіть пошкодиться машинка.
Про це повідомляє Southern Living.
Важливо пам'ятати, чим менше води на цикл прання, тим менше знадобиться порошку, щоби уникнути надмірного піноутворення. В такому разі навряд чи доведеться додавати більше однієї капсули на прання.
Також на невеликий чи середній обсяг прання, а також для речей із помірним ступенем забруднення знадобиться тільки одна капсула. Дві доведеться брати тільки якщо прати потрібно багато і речі мають стійкі плями.
Капсули не можна класти у лоток для пральних засобів у машині. Все тому, що та вони не розчиняться належним чином. Найкраще класти їх безпосередньо у барабан разом з одягом.
Щоб прання з капсулами пройшло правильно, потрібно дотримуватися кількох правил:
Однак, якщо ж ви поклали капсулу у барабан і в машині утворилось багато піни. То все через те, що всередині пристрою є залишки прального порошку. Тому утворилось багато піни.
У такому випадку пральну машину потрібно добре буде промити, запустивши цикл без речей всередині та додати оцет.
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна класти у пральну машину.
Також ми писали про помилки під час прання, через які одяг залишається брудним і жорстким.