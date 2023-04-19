Вот сколько капсул на самом деле нужно для одной стирки: вещи будь идеально чистыми

Капсулы для стирки - очень удобные и прекрасно избавляются пятен на одежде. Пользоваться ими нужно чуть-чуть не так, как порошком. Если положить их слишком много, то может ухудшить качество очищения ткани и даже повредится машинка.
Об этом сообщает Southern Living.
Важно помнить, чем меньше воды на цикл стирки, тем меньше понадобится порошку во избежание чрезмерного пенообразования. В таком случае вряд ли придется добавлять более одной капсулы на стирку.
Также на небольшой или средний объем стирки, а также для вещей с умеренной степенью загрязнения понадобится только одна капсула. Две придется брать только если стирать нужно много и вещи имеют стойкие пятна.
Капсулы нельзя класть в лоток для стиральных средств в машине. Все потому, что они не растворятся должным образом. Лучше всего класть их непосредственно в барабан вместе с одеждой.
Чтобы стирка с капсулами прошла правильно, нужно придерживаться нескольких правил:
Однако, если вы положили капсулу в барабан и в машине образовалось много пены. То все потому, что внутри устройства есть остатки стирального порошка. Поэтому образовалось много пены.
В таком случае стиральную машину нужно хорошо промыть, запустив цикл без вещей внутри и добавить уксус.
Ранее мы сообщали, что категорически нельзя класть в стиральную машину.
Также мы писали об ошибках во время стирки, из-за которых одежда остается грязной и жесткой.