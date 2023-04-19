Вот сколько капсул на самом деле нужно для одной стирки: вещи будь идеально чистыми

Сколько капсул использовать

Важно помнить, чем меньше воды на цикл стирки, тем меньше понадобится порошку во избежание чрезмерного пенообразования. В таком случае вряд ли придется добавлять более одной капсулы на стирку.

Также на небольшой или средний объем стирки, а также для вещей с умеренной степенью загрязнения понадобится только одна капсула. Две придется брать только если стирать нужно много и вещи имеют стойкие пятна.

Как правильно использовать капсулы

Капсулы нельзя класть в лоток для стиральных средств в машине. Все потому, что они не растворятся должным образом. Лучше всего класть их непосредственно в барабан вместе с одеждой.

Чтобы стирка с капсулами прошла правильно, нужно придерживаться нескольких правил:

используйте правильную температуру при стирке - обычно она должна быть не ниже 30°C;

капсулу нужно класть поближе к задней стенке пустого барабана, а затем уже загружать вещи;

не перегружайте стиральную машину - между верхней частью барабана и бельем должно оставаться примерно 10 сантиметров пространства;

нельзя разрывать оболочку капсул и брать их мокрыми руками - верхняя пленка начнет разрушаться.

Однако, если вы положили капсулу в барабан и в машине образовалось много пены. То все потому, что внутри устройства есть остатки стирального порошка. Поэтому образовалось много пены.

В таком случае стиральную машину нужно хорошо промыть, запустив цикл без вещей внутри и добавить уксус.