Ось скільки часу потрібно бігати, щоб спалити багато калорій та жир на животі

Біг є одним із найефективніших способів спалити калорії, прискорити метаболізм і спалити жир. Але, щоб досягнути результату, необхідно бігати певну кількість часу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Біг - це тренування, яке спалює калорії всього тіла. Але його переваги виходять за рамки просто спалювання калорій. Ось чому біг ефективний для втрати жиру:
Якщо ви хочете максимізувати втрату жиру, то все залежить від інтенсивності:
Важливо, якщо ваша ціль - втрата жиру, прагніть до 3-5 щотижневих занять бігом, чергуючи з високоінтенсивним тренуванням.
Зосередьтеся на інтенсивності
Інтенсивні пробіжки спалюють більше калорій за менший час. Для досягнення найкращих результатів поєднуйте інтервали спринту з бігом у стабільному стані.
Бігайте натщесерце
Спробуйте ранкові пробіжки натщесерце (перед сніданком). Це може посилити окислення жиру, використовуючи накопичений жир як паливо.
Силові тренування 2-3 рази на тиждень
Біг поодинці не додасть вам такого рельєфного вигляду. Додайте силові тренування, щоб наростити чисту м’язову масу, яка прискорює метаболізм і спалює більше жиру в стані спокою.
Слідкуйте за частотою серцевих скорочень
Найкраще спалювання жиру відбувається при 60-75% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень.
Правильне харчування
Щоб досягти швидших результатів, віддавайте перевагу білкам, клітковині та здоровим жирам, одночасно зменшуючи оброблену їжу.
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