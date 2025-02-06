Ось скільки часу потрібно бігати, щоб спалити багато калорій та жир на животі

Як біг допомагає спалити жир на животі

Біг - це тренування, яке спалює калорії всього тіла. Але його переваги виходять за рамки просто спалювання калорій. Ось чому біг ефективний для втрати жиру:

Високе спалювання калорій - біг спалює калорії швидше, ніж більшість інших форм кардіо вправ. 30-хвилинна пробіжка може спалити від 250 до 500+ калорій залежно від темпу та інтенсивності

- біг спалює калорії швидше, ніж більшість інших форм кардіо вправ. 30-хвилинна пробіжка може спалити від 250 до 500+ калорій залежно від темпу та інтенсивності Гормональні переваги - ​​біг стимулює вироблення гормонів, що спалюють жир, таких як адреналін і гормон росту, допомагаючи тілу використовувати накопичений жир, особливо навколо середини тіла

- ​​біг стимулює вироблення гормонів, що спалюють жир, таких як адреналін і гормон росту, допомагаючи тілу використовувати накопичений жир, особливо навколо середини тіла Покращена чутливість до інсуліну - біг покращує те, як тіло використовує інсулін, зменшуючи накопичення жиру та полегшуючи процес схуднення

Ідеальна тривалість бігу для втрати жиру на животі

Якщо ви хочете максимізувати втрату жиру, то все залежить від інтенсивності:

Початківці - почніть з 20-30 хвилин стабільного бігу в середньому темпі (приблизно 60-70% вашого максимального зусилля). Це розвине витривалість і призведе до спалювання жиру

- почніть з 20-30 хвилин стабільного бігу в середньому темпі (приблизно 60-70% вашого максимального зусилля). Це розвине витривалість і призведе до спалювання жиру Оптимальна зона спалювання жир - 45-60 хвилин бігу середньої інтенсивності є оптимальними для максимального окислення жиру.

- 45-60 хвилин бігу середньої інтенсивності є оптимальними для максимального окислення жиру. Інтенсивний забіг - 20-30 хвилин інтервального тренування високої інтенсивності (HIIT) може бути таким же ефективним, як годинний рівномірний біг. Інтервали прискорюють ваш метаболізм

Важливо, якщо ваша ціль - втрата жиру, прагніть до 3-5 щотижневих занять бігом, чергуючи з високоінтенсивним тренуванням.

Як зробити пробіжки більш ефективними для втрати жиру

Зосередьтеся на інтенсивності

Інтенсивні пробіжки спалюють більше калорій за менший час. Для досягнення найкращих результатів поєднуйте інтервали спринту з бігом у стабільному стані.

Бігайте натщесерце

Спробуйте ранкові пробіжки натщесерце (перед сніданком). Це може посилити окислення жиру, використовуючи накопичений жир як паливо.

Силові тренування 2-3 рази на тиждень

Біг поодинці не додасть вам такого рельєфного вигляду. Додайте силові тренування, щоб наростити чисту м’язову масу, яка прискорює метаболізм і спалює більше жиру в стані спокою.

Слідкуйте за частотою серцевих скорочень

Найкраще спалювання жиру відбувається при 60-75% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень.

Правильне харчування

Щоб досягти швидших результатів, віддавайте перевагу білкам, клітковині та здоровим жирам, одночасно зменшуючи оброблену їжу.