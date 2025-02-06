Вот сколько времени нужно бегать, чтобы сжечь много калорий и жир на животе

Бег является одним из самых эффективных способов сжечь калории, ускорить метаболизм и сжечь жир. Но, чтобы достичь результата, необходимо бегать определенное количество времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Бег - это тренировка, которая сжигает калории всего тела. Но его преимущества выходят за рамки просто сжигания калорий. Вот почему бег эффективен для потери жира:
Если вы хотите максимизировать потерю жира, то все зависит от интенсивности:
Важно, если ваша цель - потеря жира, стремитесь к 3-5 еженедельным занятиям бегом, чередуя с высокоинтенсивной тренировкой.
Сосредоточьтесь на интенсивности
Интенсивные пробежки сжигают больше калорий за меньшее время. Для достижения наилучших результатов сочетайте интервалы спринта с бегом в стабильном состоянии.
Бегайте натощак
Попробуйте утренние пробежки натощак (перед завтраком). Это может усилить окисление жира, используя накопленный жир в качестве топлива.
Силовые тренировки 2-3 раза в неделю
Бег в одиночку не придаст вам такого рельефного вида. Добавьте силовые тренировки, чтобы нарастить чистую мышечную массу, которая ускоряет метаболизм и сжигает больше жира в состоянии покоя.
Следите за частотой сердечных сокращений
Лучшее сжигание жира происходит при 60-75% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений.
Правильное питание
Чтобы достичь более быстрых результатов, отдавайте предпочтение белкам, клетчатке и здоровым жирам, одновременно уменьшая обработанную пищу.
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