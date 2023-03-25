Ось що відбувається з організмом, коли ви щодня п'єте воду з лимоном

Підтримує водний баланс

Зневоднені люди можуть мучитися від закрепу, запаморочення та інших симптомів, які виникають через недостатнє споживання води. Вживання води з лимоном сприяє проникненню рідини в організм - це один із найкращих способів боротьби зі зневодненням.

Допомагає схуднути

Хоча вода з лимоном не є чарівним засобом для схуднення, підтримка стану гідратації може допомогти контролювати ваги. Вода необхідна для природної здатності організму розщеплювати жир.

Відповідно до статті 2016 року, опублікованої в Frontiers in Nutrition, накопичений жир розщеплюється на гліцерин і вільні жирні кислоти, які організм використовує як паливо. Без адекватної гідратації організм не може розщепити це джерело енергії, що може ускладнити втрату ваги.

Підтримує імунну систему

Сік одного лимона містить 18 мг вітаміну С. Дорослим потрібно від 75 до 130 мг цього вітаміну залежно від статі та етапу життя.

Починайте день із надходження вітаміну С із лимонного соку, який допомагає імунному захисту організму. Хоч одна склянка води з лимоном не задовольнить 100% щоденної потреби, вона все одно збільшить кількість цього вітаміну в організмі.

Може погіршити симптоми рефлюксу

"Лимони природно кислі з рівнем рН від 2 до 3. Це погана новина для тих, хто страждає від кислотного рефлюксу, оскільки кисла їжа викликає печію та може подразнювати вже запалене горло (симптом тихого рефлюксу)", - пояснює дієтолог Лорен О’Коннор.

Може спричинити ерозію зубів

"Будь-який кислий напій, наприклад вода з лимоном, з часом "зношує" зубну емаль", - каже Джек Гіршфельд, доктор медичних наук.

Якщо у вас повільно руйнується емаль або зовнішній шар зубів, то вони стають більш схильними до розвитку карієсу.

Покращує стан серцево-судинної системи

Якщо додати трохи часнику в лимонну воду, то помітите покращення артеріального тиску і рівня холестерину в крові.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в Міжнародному журналі профілактичної медицини, люди, які мали гіперліпідемію (коли у крові забагато жиру), і які пили напій з 20 г часнику та 1 ст л лимонного соку щодня протягом 8 тижнів, мали кращі серцево-судинні результати порівняно з людьми, які не вживали цей напій. Результати включали покращення тиску та рівня ліпідів.

Зменшує ризик каменів у нирках

Цитрат, сіль лимонної кислоти, зв’язується з кальцієм і допомагає блокувати утворення каменів у нирках. Цитрусові фрукти та соки є відомим природним джерелом дієтичного цитрату. З усіх цитрусових соків лимонний містить найвищу концентрацію цієї солі, що блокує камені в нирках.

Дані свідчать про те, люди, які п'ють лимонади (а не чистий сік), мають менший ризик появи каменів у нирках.