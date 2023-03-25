Вот что происходит с организмом, когда вы каждый день пьете воду с лимоном

Поддерживает водный баланс

Обезвоженные люди могут мучиться от запора, головокружение и других симптомов, которые возникают из-за недостаточного потребления воды. Вода с лимоном способствует проникновению жидкости в организм - это один из лучших способов борьбы с обезвоживанием.

Помогает похудеть

Хотя вода с лимоном не является волшебным средством для похудения, поддержание состояния гидратации может помочь контролировать вес. Вода необходима для природной способности организма расщеплять жир.

Согласно статье 2016 года, опубликованной в Frontiers in Nutrition, накопленный жир расщепляется на глицерин и свободные жирные кислоты, которые организм использует в качестве топлива. Без адекватной гидратации организм не может расщепить этот источник энергии, что может осложнить потерю веса.

Поддерживает иммунную систему

Сок одного лимона содержит 18 мг витамина С. Взрослым требуется от 75 до 130 мг этого витамина в зависимости от пола и этапа жизни.

Начинайте день с поступления витамина С из лимонного сока, который помогает иммунной защите организма. Хотя один стакан воды с лимоном не удовлетворит 100% ежедневной потребности, он все равно увеличит количество этого витамина в организме.

Может усугубить симптомы рефлюкса

"Лимоны естественно кислые с уровнем рН от 2 до 3. Это плохая новость для тех, кто страдает кислотным рефлюксом, поскольку кислая пища вызывает изжогу и может раздражать уже воспаленное горло (симптом тихого рефлюкса)", - объясняет диетолог Лорен О'Коннор.

Может вызвать эрозию зубов

"Любой кислый напиток, например вода с лимоном, со временем "изнашивает" зубную эмаль", - говорит Джек Гиршфельд, доктор медицинских наук.

Если у вас медленно разрушается эмаль или внешний слой зубов, то они становятся более склонными к развитию кариеса.

Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы

Если добавить немного чеснока в лимонную воду, то улучшится давление и уровень холестерина в крови.

Согласно данным исследования, опубликованного в Международном журнале профилактической медицины, люди с гиперлипидемией (когда в крови слишком много жира), которые пили напиток из 20 г чеснока и 1 ст л лимонного сока ежедневно в течение 8 недель, имели лучшие сердечно-сосудистые результаты. по сравнению с людьми, не употребляющими этот напиток. Результаты включали улучшение давления и уровня липидов.

Уменьшает риск камней в почках

Цитрат, соль лимонной кислоты, связывается с кальцием и помогает блокировать образование камней в почках. Цитрусовые фрукты и соки - известный природный источник диетического цитрата. Из всех цитрусовых соков лимонный содержит наивысшую концентрацию этой соли, которая блокирует камни в почках.

Данные свидетельствуют о том, что люди, пьющие лимонады (а не чистый сок), имеют меньший риск появления камней в почках.