Ось що з вами станеться, якщо ви будете лежачи читати

Чи любите ви читати лежачи, вважаючи це ідеальним відпочинком? Дізнайтеся всю правду про те, як ця, на перший погляд, невинна звичка насправді шкодить вашому зору, поставі та може стати причиною хронічного болю в спині та шиї.

Проте лікарі та фахівці з постави б'ють на сполох: ця, на перший погляд, невинна звичка може мати низку негативних наслідків для вашого здоров'я, від проблем із зором до серйозних порушень опорно-рухового апарату.

Навантаження на зір

Одна з перших систем, яка страждає від читання лежачи – це зір. У положенні лежачи важко дотримуватися оптимальної відстані від очей до тексту (рекомендовано 30-40 см). Книга або пристрій часто розташовуються занадто близько або під незручним кутом. Це змушує очні м'язи працювати з підвищеним навантаженням, напружуватись під неприродним кутом. Тривале перебування в такому положенні може викликати:

Втому очей (астенопію): відчуття печіння, різь, сухість, почервоніння очей.

відчуття печіння, різь, сухість, почервоніння очей. Розмитість зору: тимчасове погіршення чіткості зображення.

тимчасове погіршення чіткості зображення. Головний біль: часто є наслідком перенапруження очних та шийних м'язів.

часто є наслідком перенапруження очних та шийних м'язів. Прогресування короткозорості: хоча читання лежачи не є прямою причиною міопії, воно може посилити її розвиток, особливо у людей зі схильністю.

Крім того, при читанні лежачи часто виникають проблеми з освітленням. Неправильне розташування джерела світла або його недостатність змушують очі ще більше напружуватися.

Проблеми з поставою

Лежача поза, хоч і здається зручною, є далекою від фізіологічної для тривалого фіксування погляду на тексті. Незалежно від того, лежите ви на спині, на боці чи на животі, хребет і м'язи перебувають у викривленому положенні:

На животі

Ця поза, мабуть, найгірша. Голова сильно закинута назад або повернута вбік, що створює надмірне навантаження на шийний відділ хребта. Спина при цьому часто прогинається в попереку. Це може призвести до болю в шиї, плечах, верхній та нижній частинах спини, спричинити м'язові спазми та навіть спровокувати зміщення дисків при регулярному повторенні.

На спині

Щоб читати лежачи на спині, доводиться підіймати голову на подушках або тримати книгу/пристрій над обличчям. В обох випадках шия знаходиться в напруженому зігнутому положенні, а руки швидко втомлюються, що змушує змінювати положення і шукати незручні опори.

На боці

Читання на боці викликає викривлення всього хребта, особливо в шийному та грудному відділах. Голова неприродно нахилена, одне плече підняте, інше опущене. Це створює нерівномірне навантаження на м'язи та суглоби, що може призвести до болю, сколіозу (особливо у дітей та підлітків) та інших порушень постави з часом.

Тривале перебування в будь-якій з цих нефізіологічних поз може спричинити хронічний біль у спині та шиї, головний біль напруги, погіршення кровообігу в окремих ділянках.

Інші потенційні проблеми

Окрім очей та опорно-рухового апарату, читання лежачи може мати й інші неприємні наслідки. Наприклад, читання на животі може тиснути на органи черевної порожнини, потенційно впливаючи на травлення та дихання (діафрагма не може повноцінно рухатись).

Як читати правильно?

Фахівці одноголосно рекомендують надавати перевагу читанню сидячи. Ідеальна поза - сидячи на стільці з прямою спиною, з хорошою опорою для попереку. Книга або пристрій мають знаходитись на відстані 30-40 см від очей, трохи нижче рівня очей, щоб не доводилось надмірно нахиляти голову. Важливо забезпечити якісне освітлення, що не сліпить очі, але достатньо яскраво освітлює текст.

Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу читанню в ліжку, намагайтеся зайняти положення напівсидячи, використовуючи подушки для підтримки спини та шиї, і тримайте книгу на комфортній відстані, можливо, використовуючи підставку.