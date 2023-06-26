Ось що з вами буде, якщо пити розсіл з огірків щодня

Переваги розсолу

Сквашування - чудовий спосіб продовжити термін зберігання овочів. Солоні огірки також славляться своїми оздоровчими властивостями, тому їсти їх варто якнайчастіше.

Відмінна новина полягає в тому, що вживати можна не тільки овочі, а й сік, що виходить у процесі бродіння.

Вода із солоних огірків багата на вітамін С і її регулярне вживання зміцнює наш імунітет, що особливо важливо восени та взимку, коли організм ослаблений.

Крім того, в розсолі є вітамін А, вітаміни групи В та вітамін Е, а також магній, натрій, цинк, фосфор, калій та кальцій.

Також там містяться молочнокислі бактерії, що регулюють роботу травного тракту. Регулярне вживання розсолу (1 склянка на день) позитивно впливає на:

шкіру та нігті

травлення

схуднення

Соління також рекомендуються людям, які страждають на похмілля. Розсіл з-під квашених огірків містить вітаміни та мікроелементи, які в результаті вживання великої кількості алкоголю вимиваються з організму, а їх недолік викликає неприємні відчуття.

Кому не можна пити розсіл

Обережності слід дотримуватись людям з підвищеним артеріальним тиском та захворюваннями нирок. У квашених огірках міститься багато натрію, а це небажано при перелічених вище захворюваннях.

Також людям з виразковою хворобою краще не їсти квашені огірки та не пити розсіл.