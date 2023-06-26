Вот что с вами будет, если пить рассол из огурцов каждый день

Преимущества рассола

Сквашивание - отличный способ продлить срок хранения овощей. Соленые огурцы также славятся своими оздоровительными свойствами, поэтому есть их стоит как можно чаще.

Отличная новость состоит в том, что употреблять можно не только овощи, но и сок, который получается в процессе брожения.

Вода из соленых огурцов богата витамином С и ее регулярное употребление укрепляет наш иммунитет, что особенно важно осенью и зимой, когда организм ослаблен.

Кроме того, в рассоле есть витамин А, витамины группы В и витамин Е, а также магний, натрий, цинк, фосфор, калий и кальций.

Также там содержатся молочнокислые бактерии, регулирующие работу пищеварительного тракта. Регулярное употребление рассола (1 стакан в день) положительно влияет на:

кожу и ногти

пищеварение

похудение

Соленья также рекомендуются людям, страдающим похмельем. Рассол из-под квашеных огурцов содержит витамины и микроэлементы, которые в результате употребления большого количества алкоголя вымываются из организма, а их недостаток вызывает неприятные ощущения.

Кому нельзя пить рассол

Осторожность следует соблюдать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек. В квашеных огурцах содержится много натрия, а это нежелательно при перечисленных выше заболеваниях.

Также людям с язвенной болезнью лучше не есть квашеные огурцы и не пить рассол.