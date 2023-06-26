Ось що треба зробити з кущем помідорів, щоб він ламався від плодів

Секрет хорошого врожаю томатів

Коли мова йде про низькорослі томати, важливо правильно сформувати кущ, щоб він дав багато плодів і в той же час не виснажився і томати не лежали на землі.

Зробіть це з кожним кущем:

обламайте знизу 2-3 листочки

так само обламайте нижні прикореневі пасинки

залиште три основних стебла на кожному кущі

Навіщо пасинкувати кущі помідорів

Зайві листки і пасинки не будуть тягнути поживні речовини з рослини і вона зможе віддати більше сил на нарощування плодів

Пасинкування гарно впливає на кількість і розмір плодів, тому його треба не боятися проводити.

Зазначимо, що так треба робити саме з низькорослими сортами томатів. Коли мова йде про високорослі томати, їм треба інший підхід.