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Ось що треба зробити з кущем помідорів, щоб він ламався від плодів

Як правильно доглядати за помідорами (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори - один з найпопулярніших овочів в українських городників. І хоч з ними треба трохи повозитися, результат того вартий. Є багато нюансів і секретів, як покращити врожайність.

Про те, що треба зробити з кущем низькорослих томатів, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Секрет хорошого врожаю томатів

Коли мова йде про низькорослі томати, важливо правильно сформувати кущ, щоб він дав багато плодів і в той же час не виснажився і томати не лежали на землі.

Зробіть це з кожним кущем:

  • обламайте знизу 2-3 листочки
  • так само обламайте нижні прикореневі пасинки
  • залиште три основних стебла на кожному кущі

Навіщо пасинкувати кущі помідорів

Зайві листки і пасинки не будуть тягнути поживні речовини з рослини і вона зможе віддати більше сил на нарощування плодів

Пасинкування гарно впливає на кількість і розмір плодів, тому його треба не боятися проводити.

Зазначимо, що так треба робити саме з низькорослими сортами томатів. Коли мова йде про високорослі томати, їм треба інший підхід.

Раніше ми писали, чим треба обприскувати помідори і перці, щоб урожай подвоївся.

Також дізнайтеся, як приготувати безкоштовні добрива з рештків продуктів харчування.

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