Вот что нужно сделать с кустом помидоров, чтобы он ломался от плодов

Секрет хорошего урожая томатов

Когда речь идет о низкорослых томатах, важно правильно сформировать куст, чтобы он дал много плодов и в то же время не истощился и томаты не лежали на земле.

Сделайте это с каждым кустом:

обломайте снизу 2-3 листика

так же обломайте нижние прикорневые пасынки

оставьте три основных стебля на каждом кусте

Зачем пасынковать кусты помидоров

Лишние листья и пасынки не будут тянуть питательные вещества из растения и оно сможет отдать больше сил на наращивание плодов.

Пасынкование хорошо влияет на количество и размер плодов, поэтому его нужно не бояться проводить.

Отметим, что так нужно поступать именно с низкорослыми сортами томатов. Когда речь идет о высокорослых томатах, им нужен другой подход.