Ось що треба їсти, щоб уникнути ранньої сивини волосся

Хоча генетика та вік є двома факторами, які ви не можете контролювати, коли справа доходить до появи сивого волосся. Однак, можна запобігти дефіциту вітамінів, який сприяє виникнення сивого волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Однак у старшому віці сивіння неминуче, хоча швидкість, з якою ви посивієте, значною мірою залежить від вашого способу життя та генетики.
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