Вот что нужно есть, чтобы избежать ранней седины волос

Хотя генетика и возраст являются двумя факторами, которые вы не можете контролировать, когда дело доходит до появления седых волос. Однако, можно предотвратить дефицит витаминов, который способствует возникновению седых волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Однако в старшем возрасте седина неизбежна, хотя скорость, с которой вы поседеете, в значительной степени зависит от вашего образа жизни и генетики.
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