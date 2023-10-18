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Ось що треба їсти, щоб судини були здоровими: список від експерта

Які продукти зміцнюють судини (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Покращити стан судин і зберегти їхнє здоров'я можна за допомогою деяких продуктів. Слід так розпланувати харчування, щоб вони були у щоденному раціоні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram.

Які продукти зміцнюють судини

"На першому місці серед продуктів, які укріплюють судини і покращують еластичність - темно-зелені овочі, ягоди і фрукти. А саме болгарський перець і будь-яка зелень: петрушка, кріп, базилік. Також є цінними фрукти. Наприклад, в одному ківі є добова норма вітаміну С. Раджу купувати ківі Gold - вони жовті і без ворсинок", - каже експерт.

Також вітаміну С багато у квашеній капусті. Її перевага ще й у тому, що вона дешева і довго зберігається. У 200-300 г цього продукту є денна норма вітаміну С.

"Гіпертонікам слід бути обережним із квашеною капустою, так як надлишок солі підвищує артеріальний тиск. Завдяки продуктам, багатим вітаміном С та біофлавоноїдами, ви зміцнюєте стінки своїх судин та запобігаєте їх пошкодженню від шкідливих продуктів", - пише Попко. 

Які продукти допомагають очистити судини від холестеринових бляшок

"Є продукти, які не тільки зміцнюють судини, а й допомагають очистити їх від холестеринових бляшок. Мова йде про цибулю, часник, куркуму і хрін. Ці продукти мають антибактеріальні властивості та біофлаваноїди - це група речовин, які підтримують еластичність капілярів та зміцнюють їхні стінки", - пояснює експерт.

Також у цих продуктах є ефірні олії та мінерали, які сприяють очищенню судин.

"Хто не може їсти сиру цибулю чи часник, можна вибрати якісні біодобавки у перевіреного виробника", - радить Попко.

Експерт також поділився списком продуктів, які відновлюють мембрани клітин і епітеліальний шар. Це продукти з Омега-3. Сюди належить морська риба, зокрема скумбрія та оселедець. Також яйця, печінка тріски та олія з неї. 

"І ще один корисний продукт, на який варто налягати - гранат. Але вибирайте сам плід, а не сік з нього. Також не варто його їсти багато щодня, бо він містить багато природного цукру", - додає тренер.

 

Читайте також про те, що експерт поділився списком шкідливих продуктів, якими зловживають українці.

Раніше ми писали про те, чи можна їсти шкірки фруктів, особливо із восковим напиленням.

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