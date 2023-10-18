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Вот что нужно есть, чтобы сосуды были здоровыми: список от эксперта

Какие продукты укрепляют сосуды (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Улучшить состояние сосудов и сохранить их здоровье можно с помощью некоторых продуктов. Следует распланировать питание так, чтобы они были в ежедневном рационе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram.

Какие продукты укрепляют сосуды

"На первом месте среди продуктов, которые укрепляют сосуды и улучшают эластичность - темно-зеленые овощи, ягоды и фрукты. А именно болгарский перец и любая зелень: петрушка, укроп, базилик. Также полезны фрукты. Например, в одном киви есть суточная норма витамина С. Советую покупать киви Gold - они желтые и без ворсинок", - говорит эксперт.

Также витамина С много в квашеной капусте. Ее преимущество еще и в том, что она дешевая и долго хранится. В 200-300 г этого продукта имеется дневная норма витамина С.

"Гипертоникам следует быть осторожным с квашеной капустой, так как избыток соли повышает артериальное давление. Благодаря продуктам, богатым витамином С и биофлавоноидами, вы укрепляете стенки своих сосудов и предотвращаете их повреждение от вредных продуктов", - пишет Попко.

Какие продукты помогают очистить сосуды от холестериновых бляшек

Есть продукты, которые не только укрепляют сосуды, но и помогают очистить их от холестериновых бляшек. Речь идет о луке, чесноке, куркуме и хрене. Эти продукты обладают антибактериальными свойствами и биофлаваноидами - это группа веществ, которые поддерживают эластичность капилляров и укрепляют их стенки", - объясняет эксперт.

Также в этих продуктах есть эфирные масла и минералы, способствующие очищению сосудов.

"Кто не может есть сырой лук или чеснок, можно выбрать качественные биодобавки у проверенного производителя", - советует Попко.

Эксперт также поделился списком продуктов, восстанавливающих мембраны клеток и эпителиальный слой. Это продукты из Омега-3. Сюда принадлежит морская рыба, в том числе скумбрия и сельдь. Также яйца, печень трески и масло из нее.

"И еще один полезный продукт, на который стоит налегать - гранат. Но выбирайте сам плод, а не сок из него. Также не стоит его есть много ежедневно, потому что он содержит много природного сахара", - добавляет тренер.

 

Читайте также о том, что эксперт поделился списком вредных продуктов, которыми злоупотребляют украинцы.

Раньше мы писали о том, можно ли есть кожуру фруктов, особенно с восковым напылением.

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