Ось що трапиться з вами, якщо будете щодня пити енергетики

Енергетичні напої дуже популярні в Україні, особливо серед молоді. Вони збадьорюють організм сильніше за каву, а ще прохолодні, солодкі і газовані. Нерідко ними починають зловживати, забуваючи про наслідки.
Що трапиться, якщо пити енергетики щодня? Про це в TikTok розповів лікар Юрій Габорець.
Медик каже, перше що станеться з вами - це звикання.
Кожного разу треба буде випивати все більшу дозу, щоб кофеїн, який міститься в більшості таких напоїв, подіяв. Дію такого напою ви будете відчувати протягом 2-3 годин.
Максимальна доза для людини на добу - це 2-3 банки, якщо більше - це вже дуже небезпечно. Навіть при вживанні такої кількості напою щодня ви можете отримати:
Ви отримаєте дратівливість, тремтіння. За рахунок великої кількості вітамінів групи B виникне слабкість і безсоння.
Через енергетичні напої збільшується частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск і серцю треба сильніше качати кров.
В енергетиках багато цукру, що може призвести до предіабету.
У людини виникає стан, коли без допінгу вона не може прокинутися і почати щось робити.
"Енергетики не дають нову енергію, вони беруть її від організму в борг, який треба буде заплатити своїм здоров'ям", - каже Юрій Габорець.
Лікар порекомендував дотримуватися режиму, щоб мати вдосталь сил, а енергетики, на його думку, треба продавати тільки в аптеках.
Раніше медик також розповів, що буде, якщо пити пиво щодня.
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