Ось що трапиться з вами, якщо будете щодня пити енергетики

Головний наслідок - ви не зможете без "допінгу"

Медик каже, перше що станеться з вами - це звикання.

Кожного разу треба буде випивати все більшу дозу, щоб кофеїн, який міститься в більшості таких напоїв, подіяв. Дію такого напою ви будете відчувати протягом 2-3 годин.

Як організм реагує на енергетики

Максимальна доза для людини на добу - це 2-3 банки, якщо більше - це вже дуже небезпечно. Навіть при вживанні такої кількості напою щодня ви можете отримати:

Виснаження нервової системи

Ви отримаєте дратівливість, тремтіння. За рахунок великої кількості вітамінів групи B виникне слабкість і безсоння.

Зношення серця

Через енергетичні напої збільшується частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск і серцю треба сильніше качати кров.

Садиться підшлункова залоза

В енергетиках багато цукру, що може призвести до предіабету.

Психологічне звикання

У людини виникає стан, коли без допінгу вона не може прокинутися і почати щось робити.

Як уникнути звикання

"Енергетики не дають нову енергію, вони беруть її від організму в борг, який треба буде заплатити своїм здоров'ям", - каже Юрій Габорець.

Лікар порекомендував дотримуватися режиму, щоб мати вдосталь сил, а енергетики, на його думку, треба продавати тільки в аптеках.